即時中心／林耿郁報導

前民進黨立委高嘉瑜，昨（5）天在臉書踢爆「大全聯」販售的地瓜品質有問題，「切開竟然都爛掉了」；全聯集團發出致歉聲明，未來會加強品管。不過高嘉瑜持續開砲，批評看完還是不知道「怎麼找到客服人員？」根本是把消費者當塑膠！

地瓜大戰！前綠委高嘉瑜昨天在臉書爆料，表示自己在「大全聯」買了一包栗子地瓜，「切開發現竟然都爛掉了！」自己打電話尋求客服人員協助，但電話轉來轉去，怎麼樣都找不到真人，最後電話還被切斷；批評全聯「擺明一家獨大吃定消費者！」

廣告 廣告

全聯集團發出聲明「深表重視並致上歉意」，對於顧客購買切開後發現品質異常的情形，深感抱歉，後續即刻加強品管流程，並將商品全數下架，以維護消費者權益。若消費者有退換貨需求，大全聯將全力協助辦理。

對於這份聲明，高嘉瑜昨晚再度發文痛批「很沒誠意」，一副就是商品有問題，退貨就沒事的樣子；全聯該做的是負起責任，明確告知商品有瑕疵或有問題時，退貨的流程及申訴方式。

「最重要的是，客服電話到底要打哪一支？」高嘉瑜質疑，全聯說了老半天還是沒告訴我們，怎麼找到客服人員？這份致歉聲明，「真的是把消費者當塑膠， 擺明不想處理客服問題」；這場消費糾紛，恐怕將持續延燒。





原文出處：快新聞／地瓜大戰！全聯致歉「加強品管」 高嘉瑜再轟「這件事」：把消費者當塑膠

更多民視新聞報導

請支援輸贏？全聯買地瓜「切開全遭病蟲害」 高嘉瑜怒轟：太差勁

高嘉瑜再踢館！籲政府機關應關注 大全聯：加強品質管理、協助退換貨

賣場買到爛地瓜! 高嘉瑜找嘸客服反應 怒踢館退貨

