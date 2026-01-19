地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。

為什麼地瓜有助腸道保養？

地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。

．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。

．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。

想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事

1、避免與高油脂食物一起吃

脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。

2、去皮吃反而可惜

地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而少了重要營養。此外，連皮吃，冷卻後效果更佳，原因在於「抗性澱粉（Resistant Starch）」的生成。抗性澱粉是一種不易被分解吸收的澱粉，兼具水溶性與非水溶性膳食纖維的特性，對腸道支持度更高。

3、一次吃太多反而造成負擔

即使對腸道有益，也不代表可以一次大量攝取。地瓜的膳食纖維含量高，若一次吃太多，可能導致腸道內體積增加，但若排出不順，反而會出現腹脹或排便不適的情況。

此外，地瓜同時含有較多醣類，大量攝取也可能造成血糖波動，對代謝造成壓力。建議做法：適量＋搭配水分。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

