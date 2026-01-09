地瓜球分5包裝遭拒！攤販怒貼告示「恕不分裝」掀熱議

一起地瓜球分裝爭議在社群平台引發廣泛關注。事件起因於一名地瓜球攤販老闆在Threads平台分享經歷，表示日前遇到客人點購大份地瓜球，售價50元共27顆，對方卻提出要分裝成5包的要求。

面對這項要求，老闆當場表示無法配合，直接婉拒表示「不好意思，沒辦法幫您分裝那麼多包」，客人聽聞後隨即取消購買離開。老闆將此事分享至網路，詢問網友是否應該答應這類分裝要求。

貼文發布後引起網友熱烈回應，絕大多數人支持老闆的處理方式。網友紛紛留言表示，服務客人雖然重要，但必須判斷要求是否合理。有人提醒「這次答應了，下次只會要求更多」、「立場不堅持，客人下次就會拿前例來要求」、「千萬不要寵壞客人」。部分網友建議可以請客人購買5包小份，或是加收袋子費用。

值得注意的是，類似情況在餐飲業並非個案。許多攤販與店家也在留言區分享相似經驗。有披薩店老闆表示，曾遇客人要求將18吋披薩切成6片以上並分別盒裝；鹽酥雞攤遇過客人點一份甘梅薯條，要求分成3包且每包調味料不同；更有車輪餅攤商遇到客人要求對半切，遭拒絕後還反問「沒有刀嗎？切一下就好」。另有飯糰店及麻糬店也都遇過類似分裝要求。

事件後續發展顯示，原PO因類似要求層出不窮，最終決定在餐車上張貼標語，明確告知「不提供分裝服務，請見諒，謝謝」，以事先告知消費者服務範圍，避免再度引發爭議。此舉獲得網友普遍認同，認為清楚標示服務內容有助於減少誤會。

