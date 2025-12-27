地瓜球老闆暫離攤位 讓客人「自助結帳」 美國大叔讚：台灣是高信任社會

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

台灣夜市美食豐富，是外國人來台旅遊必訪景點。近日位於士林夜市的一家地瓜球攤販，老闆臨時有事暫離，竟開放客人自助盛裝，付錢與找錢也自己來，曾上過網紅酷的夢節目的「美國大叔」Topher震驚表示：「在美國10秒就被偷光了！」稱讚台灣的治安水準。

台灣夜市美食豐富，是外國人來台旅遊必訪景點。（示意圖／Unsplash）

一名網友近日在Threads發文分享，在士林夜市看到一間地瓜球攤販貼著公告「老闆有事要去艋舺一小時，地瓜球自己包，一份50元、10顆」讓大家自己包裝，付錢與找錢也採自助式，但提醒大鈔可能無法找零。網友看到表示，「台灣人比起攤位好像更怕自己的雨傘被偷」，引來不少共鳴。

廣告 廣告

「美國大叔」Topher得知此事後驚呼難以想像，「太瘋狂了，在美國絕對不可能發生。」在類似紐約這樣的大城市，就算只離開短短幾分鐘，東西和錢也可能不保。他實際到士林夜市買地瓜球，老闆受訪表示，離開時會請隔壁攤位幫忙照看，不會發生少錢的問題。

Topher進一步分享對台灣的觀察，認為台灣環境安全、衝突少，也很少見到暴力或失序行為，這樣的生活氛圍在其他國家並不常見。看到地瓜球攤位的例子，他表示，台灣人很會互相幫助，展現社會間的高度信任，直呼：「這正是讓台灣如此特別的原因之一」。

更多FTNN新聞網報導

台鐵漲票價全年客運收入估「年增26億」 事故下降、11月準點率達標

劣質香燒30年全家鉛中毒！！阿嬤拜血鉛濃度爆表 醫警告：會「假扮鈣質」藏骨頭

合歡山銀白世界降臨 超萌「雪寶」現蹤松雪樓吸睛

