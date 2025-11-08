地瓜葉在家也能種！農糧署教你三步驟打造綠意小菜園
農糧署近日於社群平台分享「在家種地瓜葉」的實用教學，鼓勵民眾利用陽台、庭院或戶外空間打造居家小菜園。地瓜葉生命力旺盛、病蟲害少，只需一個盆栽與簡單工具，就能輕鬆栽種，隨時享用新鮮、營養的自家蔬菜。
農糧署表示，民眾可依照三步驟進行栽培：首先剪下地瓜蔓，每6至8節剪成一段並保留上方葉子；其次將枝段以株距約25公分、深度約7至10公分插入土中；最後放在通風、日照良好的地方，保持土壤濕潤即可。春夏約7至15天、秋冬約20至30天即可採收一次，是最適合新手入門的居家蔬菜。
農糧署指出，地瓜葉不僅容易種植，口感更是清甜爽脆，無論快炒皮蛋、拌蠔油或清炒蒜頭都相當美味。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
北市抽驗蔬果農藥殘留超標！ 共11件產品不符規定
北市衛生局公布各市場、超市、餐飲店家等生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，共有11件產品不符規定。其中，內湖知名「七海餐廳」的香菜被檢出多達10項農藥殘留，包含公告禁用農藥陶斯松及超標的殺菌劑等成分，該餐廳的南台視新聞網 ・ 1 天前
苗栗青農直通米其林綠星餐廳
「縣市從不是農民的界限，永續才是青農的未來。」苗栗縣政府以這句話為行動信念，帶著青農走出山城、走進市場，讓更多人看見農民的用心。日昨於台中TUPANG地坊餐廳舉辦「綠色星級×豐味苗栗：永續料理的在地實踐」分享會，邀集米其林綠星主廚張皓福及中台灣二十位綠色餐廳主廚與經營者，共同展開「地方食材走向城市、廚房回饋產地」的永續對話。苗栗縣政府人員表示，這場跨縣交流旨在協助青農突破地理限制，連結更廣的綠色餐飲市場。許多青農雖然產量不大、規格不一，但品質極佳且富故事性。透過與餐飲端面對面交流，農民能了解業者需求，進而打造符合市場規格的永續食材。苗栗縣政府農業處指出，這次活動同時也是推動「農村再生×永續餐飲」的重要實踐，讓農村不只是生產端，更成為創意與文化的起點。處長陳樹義表示，這不僅 ...台灣新生報 ・ 1 天前
「有機生活日」熱鬧登場 展現有機農業多元樣貌與魅力
十一月十一日為「全國有機日」，象徵兩個「土」字相疊，寓意守護土地、滋養萬物，農業部農糧署特於8日輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務・拾起有機回憶」為主題，規劃近90個攤位，結合全國各地有機農業促進區營運主體、有機農產品經營者、綠色餐飲指南餐廳及中興大學農夫市集，展售多樣有機農產品；另外，棉花田、里仁等知名有機連鎖通路也響應活動，配合推出系列限時優惠，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。農糧署副署長陳啟榮表示，面對氣候變遷及全球暖化等問題，農業部提出「智慧韌性 永續安心」農業政策行動策略，將推廣有機及友善環境耕作列為重要推動政策，在農糧署積極輔導下，目前國內有機驗證農戶達6,246戶，有機及友善環境耕作面積達28,400公頃，輔導成立11處有機農業促進區，可謂成果顯著。有機生活日活動由農糧署、國立中興大學及各界相關單位等共同參與揭幕儀式，展現政府、業界、農民共同支持有機農業的決心。農糧署表示，活動現場的有機市集，匯集各地有機蔬果與百項加工品，並由清海國中團隊示範「有機料理秀」，以有機蔬果入菜，展現健康美味的日常食譜。活動亦安排幼兒台YOYO 家族互動帶動跳台灣好新聞 ・ 20 小時前
邁入第四屆的「幸福島嶼」多元體驗 打造農業新時代生活節
記者陳正芬∕雲林報導 雲林縣斗南鎮農會八日下午舉行「幸福島嶼」開幕活動，今年邁入第四…中華日報 ・ 15 小時前
有機生活日中興大學登場 90個攤位展售多項農產品
（中央社記者趙麗妍台中8日電）農業部農糧署今天輔導國立中興大學舉辦「2025有機生活日」活動，以「水果小鎮出任務．拾起有機回憶」為主題，設有90個攤位展售多樣有機農產品，讓民眾體驗有機農業的多元樣貌與魅力。中央社 ・ 17 小時前
別再吃農藥、害蟲了！專家授正確洗菜方法 泡水、加鹽超NG
菜要怎麼洗才能去除細菌、害蟲、農藥？加鹽、加蘇打粉有用嗎？菜要天天吃天天洗，做錯1步分分鐘愈洗愈髒！以下歸納9個洗菜謬誤並教你正確洗菜方法，別再吃進農藥。 清水浸泡蔬菜是錯的！ 不少人以為相較健康2.0 ・ 3 天前
狂吃地瓜飯竟害血管泡糖水！秋天「降糖天菜＋1％運動法」開心吃也降三高
秋風一起，味蕾也跟著甦醒，柿子、栗子、南瓜、地瓜等「秋季甜味代表」陸續登場，香氣逼人讓你一口接一口，不知不覺飯也多添了一碗。不少人為了健康，還特地把地瓜、南瓜加...早安健康 ・ 1 週前
超市即食包恐丟命 美國爆李斯特菌群聚6死 醫喊4族群小心
美國多地爆發李斯特菌群聚感染，至少造成6人死亡，1名孕婦流產，原因是食用冷藏義大利麵即食包。婦產科醫師蘇怡寧指出，李斯特菌不是只存在骯髒食物或生食上的細菌，它喜歡在低溫、濕滑的環境，久放在冰箱裡的熟食，感染風險反而更高，孕婦、免疫力較弱者、年長者、新生兒都要特別小心。中時新聞網 ・ 1 天前
【公告】華南金114年10月份自結盈餘
日 期：2025年11月07日公司名稱：華南金(2880)主 旨：華南金114年10月份自結盈餘發言人：陳伯壎說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:華南金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:公告本公司114年10月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):華南金控本月合併稅前淨利為30.91億元、合併稅後淨利為25.23億元；累計合併稅前淨利277.15億元、合併稅後淨利為224.33億元，每股稅後盈餘為1.61元，每股淨值為16.59元。主要子公司自結合併損益說明如下：華南銀行本月合併稅前淨利為26.94億元、合併稅後淨利為21.94億元；累計合併稅前淨利252.10億元、合併稅後淨利為207.51億元，每股稅後盈餘為1.95元，每股淨值為23.38元。華南金融控股公司暨主要子公司114年10月份合併獲利(損失)資料：自結合併 自結合併 累計合併 累計合併 累計合併中央社財經 ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 16 小時前