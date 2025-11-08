地瓜葉在家也能種！農糧署教你三步驟打造綠意小菜園

瓜葉生命力旺盛、病蟲害少，只需一個盆栽與簡單工具，就能輕鬆栽種。圖：AI生成

農糧署近日於社群平台分享「在家種地瓜葉」的實用教學，鼓勵民眾利用陽台、庭院或戶外空間打造居家小菜園。地瓜葉生命力旺盛、病蟲害少，只需一個盆栽與簡單工具，就能輕鬆栽種，隨時享用新鮮、營養的自家蔬菜。

農糧署表示，民眾可依照三步驟進行栽培：首先剪下地瓜蔓，每6至8節剪成一段並保留上方葉子；其次將枝段以株距約25公分、深度約7至10公分插入土中；最後放在通風、日照良好的地方，保持土壤濕潤即可。春夏約7至15天、秋冬約20至30天即可採收一次，是最適合新手入門的居家蔬菜。

農糧署指出，地瓜葉不僅容易種植，口感更是清甜爽脆，無論快炒皮蛋、拌蠔油或清炒蒜頭都相當美味。

