地瓜葉是天然「瘦瘦菜」！營養師：抑制食慾、穩定血糖

營養師陳冠蓉指出，地瓜葉富含綠原酸成分，可刺激腸道細胞分泌GLP-1，達到抑制食慾、穩定血糖、減少脂肪囤積等效果，堪稱天然的「瘦瘦菜」，且價格親民適合長期食用，回歸天然原型食物才是最無負擔、最持久的減肥方式。

地瓜葉 。（示意圖／翻攝自 農業部影音頻道 ）

陳冠蓉在臉書粉專「蓉媽咪營養師健康寶典」分享，近期與多個家庭露營時，眾人討論起改善飲食對減肥的重要性，讓她深有感觸。她舉例說明，一位男性友人固定重訓多年，體脂率始終停滯在百分之二十左右，但依照營養師的飲食建議調整後，體脂率不久便從百分之二十降至百分之十六。另一位朋友原本差點花費十萬元購買代餐包減肥，經她強力勸退後，改為在家煮飯、攝取原型食物、天天飲用綠拿鐵，一年內成功減重九公斤，從「少婦」體態恢復成「少女」身材，連困擾多年的嘴唇皰疹問題也一併改善。

陳冠蓉表示，身為營養師見過太多減肥方式，最常見的包括代餐、中藥與近期超夯的猛健樂（Tirzepatide）瘦瘦針。這些方法確實能透過暫時提升飽足感或抑制食慾達到減重效果，但若未同步改善飲食習慣、掌握份量，仍容易面臨復胖魔咒。

針對民眾詢問使用猛健樂是否會復胖的問題，陳冠蓉說明，猛健樂是一種雙重腸泌素GLP-1加GIP受體促效劑，有助於穩定血糖、抑制食慾、促進減重。但研究指出，若停藥後未持續管理飲食與生活習慣，一年內約會回復原本三分之二的減重成果。

陳冠蓉進一步說明地瓜葉的營養價值，每100公克地瓜葉熱量僅22大卡，含有3.3公克膳食纖維，能促進腸胃蠕動、改善便祕、降低餐後血糖。地瓜葉也含有維生素A、維生素C、葉黃素、鉀、鈣等營養素，能幫助抗發炎、抗氧化、護眼，也能幫助代謝，更是水腫救星。

陳冠蓉推薦民眾可將地瓜葉搭配水果製作綠拿鐵飲用，她分享的「地瓜葉綠拿鐵」食譜包含1.2份蔬菜、1份水果、1份堅果。一人份食材包括地瓜葉100公克（生重）、三日苗20公克（生重）、蘋果半顆（60公克）、香蕉半根（35公克）、核桃2顆、水或無糖豆漿兩百毫升，若使用無糖豆漿取代水，能額外補充一份植物性蛋白質。陳冠蓉強調，相對於昂貴的瘦瘦針，地瓜葉價格非常平易近人，每天食用也不心疼，停止食用也不用擔心復胖問題。

