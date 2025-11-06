地瓜葉是減重、抗炎好幫手？ 醫師提醒：「這2類人」不適合多吃

地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。（翻攝自粉絲專頁羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.）

地瓜葉是日常常見的蔬菜之一，中醫師羅珮琳在臉書粉絲專頁分享，地瓜葉不僅助通便、低熱量，還含有豐富多酚、花青素與黃酮類，具備潤腸、抗發炎、防癌潛力。不過她也提醒，慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者不適合大量食用。

羅珮琳醫師表示，自己夜診外食都會點兩份燙青菜加一份肉，其中一份必選地瓜葉，并搭配滷肉汁以助脂溶性維生素吸收，並表示她每週至少會吃3次，從開始吃地瓜葉後就沒有任何排便問題。

地瓜葉高纖低卡 減肥餐首選

地瓜（番薯）其實起源於南美洲熱帶地區，大約明代由福建傳入中國，屬外來作物。地瓜塊根性味甘涼，主生津止渴；而地瓜葉性平偏涼、味甘，歸入肺、胃、大腸經，具「清熱解毒、潤腸通便」功效。她指出，每100公克地瓜葉含膳食纖維約3.1公克、熱量僅22大卡，對於控制體重、維持體態的人族群頗為有利。

富含抗氧化成分 有助抗發炎、防癌

羅醫師地瓜葉富含多酚、花青素、黃酮類及綠原酸等成分，具抗發炎與抗氧化效果。研究指出，多酚與花青素能抑制大腸癌、乳癌、肺癌等癌細胞增生並促進細胞凋亡，達到防癌效果。綠原酸也能改善糖尿病患者血糖反應、穩定血糖。

地瓜葉對皮膚發炎也幫助

此外，地瓜葉對皮膚發炎也很有幫助。2025年MDPI期刊的體外研究指出，地瓜葉萃取物對金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等具有抗菌作用，能抑制菌膜生成，對皮膚角質層細胞安全，未來有潛力開發成天然抗菌外用藥。中醫上也認為地瓜葉能緩解血熱出血、皮膚膿腫、濕疹、蕁麻疹等發炎性皮膚問題，達到「清熱解毒」與「止癢退紅」的效果。

地瓜葉這樣吃才健康

不過，她同時提醒，地瓜葉屬「涼性」蔬菜，不建議涼拌或生食；慢性腎臟病患者或需要低鉀飲食者應避免大量攝取，因地瓜葉為高鉀蔬菜，若想補充地瓜葉又擔心鉀離子過高，可先汆燙再食用。又因含維生素 K、助凝血、可能影響抗凝血藥物療效，正服用抗凝血藥者亦應謹慎。

