地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
（記者蔣季容／台北報導）地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。
地瓜葉有什麼功效？
中醫師羅珮琳指出，地瓜葉歸肺、胃、大腸經，能清熱解毒，在西醫學的概念可以解釋為具有「抗發炎」的效果。血糖問題與癌症目前已知的發生原因之一就是的身體慢性發炎反應，地瓜葉富含多酚、花青素、黃酮類、綠原酸等生物活性成分，綠原酸可改善糖尿病患者的血糖反應與血糖指數。
研究指出，多酚與花青素能抑制大腸癌、乳癌、肺癌等多種癌細胞的增殖，並誘導細胞凋亡，同時展現抗突變作用。因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉會是一個不錯的選擇。
地瓜葉對皮膚發炎也有幫助
羅珮琳提到，地瓜葉味甘、性平偏凉，能清熱解毒，一般食療用於可緩解血熱出血、皮膚膿腫、跌打腫痛、風溼性痹痛。適用於疹癢、蕁麻疹、濕疹等皮膚癢症，也可緩解小便不通、血尿等症狀。
2025年的MDPI體外研究顯示，地瓜葉提取物對多種細菌（例如金黃色葡萄球菌與綠膿桿菌）具有效抗菌能力，並能大幅抑制菌膜生成，同時地瓜葉提取物對皮膚角質層細胞是安全的，如果能將天然地瓜葉萃取開發為外用抗菌藥也還滿令人期待的。也有研究顯示，每日攝取200g紫色地瓜葉提取物可增強自然殺手細胞活性，能夠提升免疫力，對身體健康有益。
地瓜葉怎麼吃才健康？
羅珮琳提醒，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。地瓜葉屬高鉀蔬菜，慢性腎臟病患者或需低鉀飲食者應避免大量食用；如果想補充地瓜葉但又擔心鉀離子過高，也可先以汆燙方式降低鉀含量再食用。地瓜葉同時含有維生素K有助凝血，有服用抗凝血藥物的病患應避免大量攝取地瓜葉。
更多三立新聞網報導
豬肉解禁了！11/7就可買到溫體豬 傳統市場這天全面開賣
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
維生素C多檸檬20倍！醫讚「1冷門水果」抗發炎、延緩慢性病
「6種致癌物」潛伏生活中 醫示警：咖啡、麵包都中鏢
其他人也在看
46歲運將突發高燒不退！就醫驚覺「肝功能受損」 竟是養鸚鵡釀禍
綜合陸媒報導，林男半月前飼養了一隻鸚鵡，因駕車工作無法照料，便將鸚鵡放入口袋隨身攜帶。不料數日後，他突發高燒至38.7℃，伴隨畏寒、乾咳與全身乏力，自行服用感冒藥後仍反覆發熱，並出現頭暈、反應遲鈍與精神萎靡等症狀。家人發現林男情況不對，趕緊將他送醫。檢查結果顯...CTWANT ・ 20 小時前
吃澱粉居然不會胖！醫師揭密「3招正確吃澱粉」實測瘦了20公斤、體脂肪還減13％！
你是不是也因為怕胖而不敢吃飯、麵？減重醫師蕭捷健直言：「不是吃澱粉會胖，而是你吃錯時間、選錯種類！」更在Youtube頻道上大方分享了有學員依照3大原則吃澱粉，一樣瘦20公斤、體脂降13％，關鍵不是餓女人我最大 ・ 11 小時前
40歲以下糖尿病暴增25%！專家：市售飲品7成高糖「這癌症」發生率飆6倍
台灣40歲以下族群糖尿病發生率增25%，未健康飲食是主因之一。手搖飲是年輕族群的最愛，雖有不少人選少糖、減糖，但專家警告，市售包裝飲品約七成屬「高糖」產品，盼政府強化減糖行動。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
豆製品害人痛風？醫揭驚人答案：「1水果」真會釀悲劇
台灣痛風患者約有百萬人，許多人認為豆製品會誘發痛風，但醫師江守山表示，黃豆製品雖富含普林，但研究發現，反而會降低痛風發作機率，因內含的大豆異黃酮是強抗發炎的物質，反而會抑制痛風關節炎，因此豆製品反而可以抑制痛風發作。「但是，番茄、鵝肉會誘發痛風發作。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
只是「血糖高」而已？追蹤45萬人研究：「糖尿病前期」讓失智風險多54%…控血糖最簡單的3方法
據衛福部國健署統計，截至2022年全台糖尿病患者已超過256萬人，並以每年新增2.5萬人的速度持續增加，其中18歲以上成人盛行率達12%，男女患病比率分別為11.4%及8.9%；且每4人就1人處於糖尿病前期。許多人以為，僅是「血糖偏高」，又還沒被診斷為糖尿病，就不必太在意？其實這想法大錯特錯，「血糖過高，就像器官長期泡在糖水裡！」不僅可能造成心血管疾病、慢性腎病變、視網膜病變，現在更有研究顯示，即使血糖只是略高，都可能增加罹患失智症的風險！幸福熟齡 ・ 10 小時前
63歲影帝刷「老年卡」險被趕？網一看狀態秒懂：18歲！
娛樂中心／王靖慈報導今年63歲的香港影帝吳鎮宇，過去在1999年憑著杜琪峯執導的《鎗火》獲得第37屆金馬獎最佳男主角，開始被大眾熟知，優秀演技讓他於多檔演技競技類綜藝節目擔任導師。近日他於微博發文，因搭公車使用「老人卡」被司機關注，甚至差點被趕下車，貼文也引發許多網友熱議。民視 ・ 1 小時前
墨西哥女總統「當眾被強吻、襲胸」 隨扈竟一旁滑手機！離譜畫面曝
墨西哥總統謝恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥市（Mexico City）歷史中心街區出席公開活動時，發生一起驚人事件。一名男子在她與民眾互動時突然從背後勾住她的脖子，除了試圖親吻她，甚至右手還快要碰到她的胸部，畫面被拍下後迅速在網路上瘋傳，引發社會譁然。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前
非洲豬瘟解禁！阿璋肉圓、阿泉爌肉飯 11/8迎溫體豬回歸
非洲豬瘟中央災害應變中心今宣布6日恢復活豬載運，7日開放拍賣與屠宰場屠宰，分2階段解禁，彰化市傳統肉圓、爌肉飯業者都萬分期待，阿璋肉圓老闆施明裕指出，根據來自供應商的消息，預計11月8日就會重新開賣肉圓，顧客憋了太多天沒吃到溫體豬，樂觀看待解禁後可望有大批人潮上門吃肉圓。自由時報 ・ 2 小時前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
非洲豬瘟最新疫情 防檢署：11/6起監測3個月無新例 申請重回非疫區
台中爆發非洲豬瘟疫情， 中央災害應變中心今天下午召開記者會，農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華說，目前預計非洲豬瘟案例場6日確定清消、檢驗無病毒後，開始監測三個月，全台若無新案例，就可向世界動物衛生組織（WOAH）申請重回非疫區。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
非洲驚現「捲毛猛獅」！自然捲像被燙過 神顏值百萬人淪陷
非洲最帥獅子！一名動物攝影師近日在肯亞馬賽馬拉保護區，捕捉到一隻擁有「捲鬃毛」的雄獅，宛如用電棒捲燙出來的捲髮。照片曝光後，引發網友熱議，不少人驚呼「根本希臘男神」，成為非洲最具話題的動物明星。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
楊繡惠憶粿粿挺孕肚上節目 談婚變勸「別太早生小孩」：衝動容易後悔
【緯來新聞網】藝人粿粿與男星王子（本名邱勝翊）爆出婚外情風波持續延燒，王子於11月4日晚間再度發表聲緯來新聞網 ・ 3 小時前
麵包中恐有2A級致癌物 「這零食」含量比它多1000倍
研究指出，麵包烘烤會產生WHO列2A級可能致癌物丙烯醯胺，但正常攝取不會顯著提高癌症風險，需長期大量暴露才有疑慮。張適恆醫師提醒，台式麵包糖油鹽較高更需注意，建議選擇添加少的麵包、避免烤焦，並減少油炸食品攝取。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 2 小時前
布蘭登費雪、瑞秋懷茲睽違26年回歸《神鬼傳奇》！ 影迷嗨喊：「印何闐、印何闐」
美國奇幻冒險電影《神鬼傳奇》（The Mummy）要復活啦！元老男女主角布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）正在洽談重返這個曾風靡全球的系列電影，睽違26年再續前緣。消息一出讓大批影迷欣喜若狂。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
回家驚見「陌生男女躺臥室」直呼噁心！男子還跟他打招呼 妻子爆真相
根據《南國今報》報導，李男表示，他與妻子結婚已有8年，育有兩名子女，原本家庭生活平靜。然而近日某天下班回家，進入臥室時卻發現床上躺著一對陌生男女，其中男子還向他打招呼說「hello」，讓他感到極度震驚與冒犯。李男說：「特別噁心，這是我和妻子共用的床。」他隨即質...CTWANT ・ 1 天前
秋颱注意! 準鳳凰颱風將生成 接近台灣恐達中颱以上
生活中心／綜合報導都已經11月了，關島外海又有熱低壓生成，最快今天就會增強為"準鳳凰颱風"，氣象署預估，它的北轉角度、時間，將決定對台灣的影響，下週二、三，將是準鳳凰，最接近台灣的時候，由於下週又有東北季風南下，氣象署提醒，可能和颱風產生互相影響，帶來明顯降雨。民視 ・ 55 分鐘前
瘦瘦針讓他大減32公斤！ 停藥恐復胖？醫師曝「逐漸減量」是關鍵
花蓮一名42歲王姓男主廚，體重曾高達125公斤，今年初因燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病與嚴重脂肪肝，住院期間每日需施打4針約120單位胰島素控制血糖。透過連續性血糖監測器（CGM）即時數據結合每周一劑瘦瘦針，8個月後成功減至93公斤，甩肉32公斤並改善糖尿病狀況。中天新聞網 ・ 8 小時前
黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命
馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。謝侑芯信傳媒 ・ 6 小時前