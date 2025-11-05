地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身

（記者蔣季容／台北報導）地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。

地瓜葉可以抗發炎、預防癌症。（圖／記者許雅惠攝影）

地瓜葉有什麼功效？

中醫師羅珮琳指出，地瓜葉歸肺、胃、大腸經，能清熱解毒，在西醫學的概念可以解釋為具有「抗發炎」的效果。血糖問題與癌症目前已知的發生原因之一就是的身體慢性發炎反應，地瓜葉富含多酚、花青素、黃酮類、綠原酸等生物活性成分，綠原酸可改善糖尿病患者的血糖反應與血糖指數。

廣告 廣告

研究指出，多酚與花青素能抑制大腸癌、乳癌、肺癌等多種癌細胞的增殖，並誘導細胞凋亡，同時展現抗突變作用。因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉會是一個不錯的選擇。

地瓜葉對皮膚發炎也有幫助

羅珮琳提到，地瓜葉味甘、性平偏凉，能清熱解毒，一般食療用於可緩解血熱出血、皮膚膿腫、跌打腫痛、風溼性痹痛。適用於疹癢、蕁麻疹、濕疹等皮膚癢症，也可緩解小便不通、血尿等症狀。

2025年的MDPI體外研究顯示，地瓜葉提取物對多種細菌（例如金黃色葡萄球菌與綠膿桿菌）具有效抗菌能力，並能大幅抑制菌膜生成，同時地瓜葉提取物對皮膚角質層細胞是安全的，如果能將天然地瓜葉萃取開發為外用抗菌藥也還滿令人期待的。也有研究顯示，每日攝取200g紫色地瓜葉提取物可增強自然殺手細胞活性，能夠提升免疫力，對身體健康有益。

地瓜葉怎麼吃才健康？

羅珮琳提醒，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。地瓜葉屬高鉀蔬菜，慢性腎臟病患者或需低鉀飲食者應避免大量食用；如果想補充地瓜葉但又擔心鉀離子過高，也可先以汆燙方式降低鉀含量再食用。地瓜葉同時含有維生素K有助凝血，有服用抗凝血藥物的病患應避免大量攝取地瓜葉。

更多三立新聞網報導

豬肉解禁了！11/7就可買到溫體豬 傳統市場這天全面開賣

全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」

維生素C多檸檬20倍！醫讚「1冷門水果」抗發炎、延緩慢性病

「6種致癌物」潛伏生活中 醫示警：咖啡、麵包都中鏢

