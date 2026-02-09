地瓜送暖迎新年 陳啟能、李坤城攜手里長歲末傳祝福

248260209a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

農曆新年腳步接近，新北市三重區平和里提前湧現濃濃年味。平和里長黃進行昨（8）日上午偕市議員陳啟能，在里文康中心舉辦農產關懷活動，免費發送來自雲林水林、連皮可食地瓜，吸引不少里民扶老攜幼排隊領取。現場笑聲不斷，暖意在寒冬中擴散，也為社區揭開迎春序幕。

活動由平和里辦公室主辦，多位地方善心人士響應支持。里辦公室提前完成分裝作業，將一袋袋象徵健康與平安地瓜親手送到里民手中，希望在歲末時節，把關懷實際送進每個家庭，同時讓更多人看見農民一年來默默付出。

新北市議員陳啟能到場後，先向里長黃進行致意，隨即走進排隊人群發送春聯，逐一向里民拜早年。不少民眾笑說，拿到春聯，年節氣氛立刻到位，讓等待過程多了期待，也多了溫度。

立委李坤城亦特別出席，與陳啟能一同向市民祝賀新春，祝福新一年平安順心、家庭圓滿。多位長輩表示，看到民代親自到場互動，感受到被重視，也讓社區凝聚力更加明顯。

陳啟能以地瓜成長過程比喻土地與人之間緊密關係，指出地瓜扎根越深，吸收養分越足，收成自然甘甜；社區發展同樣需要長時間耕耘與彼此扶持，才能累積最珍貴人情味。他說，過年前把溫暖送到大家手上，是最實在幸福。

談到地方服務，陳啟能表示，公共建設與里民需求都需要長期投入，沒有捷徑，近年逐步將部分服務工作交由兒子陳俊維接棒，希望讓服務量能持續前進。他強調，這不是退場，而是延續，只要地方有需要，團隊始終站在第一線。

黃進行表示，年節象徵團圓與關懷，希望透過活動讓里民感受到社區溫度，也讓農民辛勞被更多人看見。他感謝各界資源支持，讓關懷在年前真正落實，為傳統年味增添踏實暖意。

