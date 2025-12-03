地瓜酥餅香氣四溢！竹山鎮推廣在地農產 烤出滿滿好滋味

竹山鎮長陳東睦展示在地農特產地瓜酥餅。(竹山鎮公所提供)

南投縣竹山鎮公所為推廣在地農特產，(三)日在竹山社區發展協會舉辦食農教育課程，活動一早就吸引許多社區居民熱情參與。透過在地農產的教學與操作，讓民眾更貼近「吃在地、知在地」的精神，整場活動熱鬧、有趣又充滿香氣。

這堂以「地瓜酥餅」為主題的食農課程，由專業講師帶領大家從認識地瓜品種開始，進一步了解地瓜在竹山地區的栽種特色與營養價值。講師也分享製作地瓜酥餅的關鍵技巧，如何挑選適合做內餡的地瓜，並掌握油皮、油酥的比例及烘烤溫度，讓參與者在動手操作前就先建立完整概念。

進入實作階段後，現場氣氛更加熱絡，參與民眾一起揉製油皮、油酥，包入甜美的地瓜內餡，並將酥餅送入烤箱，現場瀰漫著溫暖的烘焙香氣。烤好的地瓜酥餅金黃飽滿、層次分明，大家一邊試吃、一邊交流作法，互動有趣又熱烈 。

鎮長陳東睦表示，辦理食農教育的目的，是希望讓民眾深入了解食物從產地到餐桌的過程，也可透過親手料理促進家庭情感交流。地瓜是竹山在地常見作物，營養高、用途多，未來也將持續規劃更多「竹山味」的體驗活動，讓居民更認識家鄉農產與特色。