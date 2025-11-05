地產博覽會登場 大阪是唯一進入世界前十名的亞洲城市成矚目

【警政時報 司徒／臺北報導】除了東京之外，在英國《經濟學人》發布的「2024 全球宜居城市評比」報告中，大阪是唯一進入世界前十名的亞洲城市。隨著2025年世博會周邊效應帶動，大阪的房地產投資市場也備受關注。事實上，在過去5年中，關西與關東地區的房市同步成長，房價漲幅接近一致，不過關西的房價僅為關東的2/3，反具較高的租金收益率，無疑為投資者提供更具吸引力的購買價格與投資報酬潛力。

專家渡邊信洋表示，RENOSY利諾喜，以AI技術為核心，嚴選空置風險低、收益穩定的物件，並且每月由專門的團隊採購。(圖/業者 提供)

出自對地緣政治衝突疑慮、資產全球布局等因素，台人在海外置產已有相當的歷史，而日本與東南亞則是台人偏好的海外置產區域，與台灣距離較近且相對熟悉是關鍵。其中，因近兩年日圓持續貶值，無論是投資、自住或是海外第二渡假屋，日本房地產都相對便宜，尤其東京、大阪等都市圈的房產最受歡迎；而根據信義房屋不動產株式會社統計，在2024年的成交件數中，2/3為關東購買者，集中在東京、橫濱等城市，1/3鎖定關西，包含大阪 、京都，整體比例的確明顯增加。

談到日本不動產投資的優勢，日本在亞洲市場中具備幾個獨特的條件。國際地產專家指出，日本擁有相對穩定的政治與經濟環境，加上完善的法制保障，使外國投資人能在透明市場中進行交易。其次，日本人口雖面臨少子高齡化，但大都市圈依舊保有高度集中效應，東京、大阪、名古屋等區域的租賃需求長期穩定。再者，匯率環境亦是吸引因素之一，近年日圓相對疲軟，對於以新台幣或美元資金操作的投資人而言，等於降低了入手門檻。除此之外，日本房地產市場資訊公開透明，透過官方登記制度、公開的實價交易資料，投資人可以清楚掌握標的價值，降低不透明交易的風險。最後，日本不動產可望成為資產多元化的一環，對於台灣投資人而言，透過跨境配置，有助分散本地市場或單一資產類別波動所帶來的風險。

業者表示，除了在購屋前替投資人把關物件品質外，更在物件購入後提供包租代管服務等，皆一手包辦。(圖/業者 提供)

周延法律事務所SPHERE LAWFIRM TW-TPE主持律師周念暉表示，觀察日本目前政策雖鼓勵外資投資不動產，日本不動產看好，但要提醒外國人購屋後，仍需依日本法律辦理不動產登記，且購置不動產會涉及不動產取得稅、固定資產稅、都市計畫稅等。若透過法人名義投資，還必須注意公司稅的規劃。此外，未來出售不動產時，需繳納讓渡所得稅，其稅率會依持有期間長短而有不同。對台灣投資人而言，還需注意台日兩地的租金所得申報義務，以及是否涉及避免雙重課稅協定的適用。若事先未做好稅務規劃，可能導致實際收益大打折扣。另一個常見的問題在於外國人貸款限制，日本銀行對於非本國居民申請貸款通常較為嚴格，因此投資人需評估資金來源，避免資金調度不足。

GA technologiesTECHNOLOGIES中華圈事業部最高負責人本部長渡邊信洋表示，相較於傳統的房產仲介，「RENOSY利諾喜」以AI技術為核心，從日本主要都會區中嚴選空置風險低、收益穩定的物件，並且每月由專門的團隊採購，並精選出數千件的最新房源資訊提供給會員參考。再由台灣專業顧問團隊協助投資人、聆聽投資人的想法後一同規劃最適合的投資藍圖。

追求穩定現金流投資人的首選標的。(圖/業者 提供)

提到海外置產最令人卻步的莫過於購屋後繁瑣的手續及管理，「RENOSY利諾喜」台灣事業部業務總監表示，除了在購屋前替投資人把關物件品質外，更在物件購入後提供包租代管服務，從招募房客、租金入帳到處理投訴與管委會交涉皆一手包辦，讓投資人能安心透過手機App以及電腦網頁版APP等工具遠距離管理房產，享受日式服務的無微不至。根據日本不動產調查公司數據統計，包租代管服務的平均空置天數僅18天，遠低於市場平均的140天，而入住率更高達99.7% (注2)，是追求穩定現金流投資人的首選標的。此外，國人最在意的包租代管問題能一站式解決，甚至也能協助台灣投資客未來日本不動產轉手問題，為服務台灣民眾，特別在101辦公大樓駐點，提供給台灣民眾投資日本的安全、效率、不僅在AI跟APP線上管理完全透明，更能用高科技打造日本投資受益的全新藍圖，讓台灣人能同步精準掌握日本不動產最新資訊。

