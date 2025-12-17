地產大亨爆與命理師嫩妻有長年「爺孫戀」 江柏樂無奈回應

地產大亨王廣德爆與命理師江柏樂的嫩妻有過一段長年的「爺孫戀」。江柏樂對此回應不知情，又感到無奈。圖／翻攝江柏樂臉書

高齡80多歲的地產大亨王廣德近日爆料，自己過去曾與命理專家江柏樂的妻子雯雯，有過一段長達近10年的爺孫戀，還稱這段感情是人生中少數的「真愛」。江柏樂對此回應，表示自己完全不知情，覺得妻子被捲入這事感到無奈。

根據《壹蘋新聞網》獨家報導，江柏樂得知這樣事情，一開始感覺很驚訝，直言不知道。他看過報導後，被記者進一步追問也說，真的不知道這件事，也不清楚王廣德是誰、是做什麼的」，覺得妻子無端被捲入此事感到無奈。

綜合媒體報導，王廣德近日在飯局中自爆內幕，指出比江柏樂小16歲的妻子雯雯，與他有過一段愛情長跑近10年的戀情。王廣德透露，雯雯還是大學生時便與他相識，之後2人展開一段歲數相差數十歲的忘年戀。王廣德表示自己對這段愛情極為認真，稱這是人生少數的「真愛」，甚至還出手闊綽地贈送台北天母房產。

然而這棟見證愛情的房產被雯雯母親發現後，她強烈反對這段爺孫戀，並透過友人介紹找到江柏樂「作法斬桃花」。其後，雯雯也真的逐漸疏離王廣德，轉與江柏樂織起情網，最終走入婚姻，至今育有2子。江柏樂過去也曾在節目中大方分享，自己剛結婚時為了拴住雯雯的心，親自為她施展法術，自豪符咒至今有效，笑稱老婆只愛他一人。



