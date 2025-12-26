地產王卡關 台鐵逾600筆地遭占用閒置

台鐵公司化力拚活化滿滿當當的祖產，外界原預期將從窮地主躍升地產王，近期台北車站商場招商也成兵家必爭之地，但檢視所屬不動產，仍有逾600筆土地被占用或閒置，公告現值超過200億元，更有4件已推多年的都市更新案，迄今未獲具體收益。台鐵表示，將積極推動並加速開發。

台鐵昔遭檢討雖推動不動產活化，但未全面清查及列管被占用或閒置處，且被機關占用的國有地清理進度慢，出租土地租約管理也有缺失。配合公司化轉型需求，已修正不動產出租及利用作業要點。

統計至今年7月底，台鐵仍有多達582筆土地被占用、另有34筆仍閒置，合計面積達23.56公頃、公告現值206.06億元未能妥善運用。

據分析，被占用土地多為遭其他機關開闢為道路或既成巷道使用，可作為台鐵未來辦理附屬事業開發時都市計畫變更回饋的公共設施土地，增加可開發建築用地，創造附業土地開發收入，閒置土地則以土地難以利用、有道路溝渠居多。立法院預算中心建議加速全面清查與列管，強化資產管理，積極排除占用、促進土地活化，提高資產運用收益。

台鐵同步推動多件都更案，其中員林火車站周邊土地都更案、台北南港玉成段都更案、台中國光客運都更案及台中水源段都更案共4案，從108年起陸續推動，但經歷投資意願低無人投標、地方協調及都市計畫程序等因素，仍未獲具體收益。

台鐵回應，員林火車站案今年第3招商仍流標，經分析因基地規模過大、受限都市更新開發方式及當地商業胃納量有限等因素，已拜會住都中心請益建議開發方向，初步朝分期分區活化方向調整招商內容，將再拜會彰化縣府及員林市公所研議都市計畫附帶條件是否有調整空間，至於南港玉成段已取得建照，明年3月將開工，其他案件與閒置土地也將積極推動及加速開發，拚提升開發收入。