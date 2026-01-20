地磁劇烈擾動！氣象署警示：36小時內通訊與供電恐異常

地球磁場擾動指數遽增。（圖／氣象署）

中央氣象署太空天文作業辦公室今（20）日上午發布太空天氣警示，指出受到太陽劇烈活動影響，預計未來36小時內，地球磁場將出現劇烈擾動，強度可能短暫達到最高等級的「劇烈」（G5）級磁暴。此期間可能造成多項系統異常，包括高頻無線電失效、衛星定位錯誤，甚至電力網路部分中斷。

氣象署說明，這次太空天氣事件起因於太陽表面活躍區（AR4341）於1月19日釋放出一波X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨明顯的日冕物質拋射事件（CME）。該CME已於1月20日凌晨通過近地空間，導致太陽風風速與密度迅速上升。

廣告 廣告

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）所提供的WSA-Enlil模式分析資料，顯示地磁擾動強度將迅速增強，並持續約36小時。其間地磁指數Kp值可能升至9級，達到G5劇烈等級的磁暴狀態。

氣象署指出，這類劇烈磁暴可能對地面與太空系統造成多重影響。地面電力系統可能因電流異常上升而出現壓控與保護系統故障，造成輸電網部分中斷或短暫停電，甚至導致變壓器損壞。

此外，通訊與導航系統也將受到波及。高頻無線電可能完全失效，低頻通訊亦會出現異常；衛星定位功能則將面臨誤差增加的問題。而在太空作業方面，氣象署也警告，飛行器可能因表面電荷累積導致姿態控制異常、資料傳輸干擾及導航錯誤等風險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

外送銷售額3715元僅入帳750元！ 業者嘆：幫平台賺年終

收銀行異常交易通知以為被盜刷！ 他急按「取消交易」傻眼：這封郵件才是詐騙

差點漏財！她設定「電信費歸戶」秒中獎500元 網驚：錯過全世界的感覺