地磁擾動衝擊影響39小時 衛星導航、無線電恐中斷

中央氣象署於今（8）日下午14時30分發布地磁擾動事件-中度磁暴警示訊息(Kp=7，G3)，於台灣時間12月9日清晨5時起地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約39小時，期間衛星導航及無線電通訊可能出現短暫中斷。

氣象署指出，受到太陽表面活躍區(AR4299)於12月7日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，預期於12月9日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約39小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

氣象署提醒，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區，部分電力系統的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正，另外人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

