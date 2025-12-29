地科師警告「地震7樓或7樓倍數特別晃」 網曝經驗點出1關鍵

生活中心／林昀萱報導

27日宜蘭外海發生規模7.0強震，全台各地有感。（圖／翻攝畫面）

宜蘭外海27日深夜23時5分，發生芮氏規模7.0強震，是僅次於921、以及去年0403地震後，第三起規模達到7的地震，台北、雲林等地最大震度4級相當有感，網上一則關於「住在7樓或7倍數樓層，地震是否特別晃」的貼文也引發討論。

27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多個縣市都有強烈震感。中央氣象署地震中心主任吳健富表示，該次地震成因是台灣周邊的菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所致，後續3天內可能發生規模5至5.5的餘震，民眾須特別留意。

強震後有人在社群平台Threads回憶高中地科課時，老師曾詢問是否有人家住7樓，指出「地震會在7的倍數樓層最大，所以剛剛這些住7樓的同學家，地震的時候會特別可怕。」一篇貼文引起討論，網友紛紛回覆：「公司在七樓，地震的時候眼睜睜看著斗櫃抽屜滑出來又滑回去關起來，自己開開關關，真的有夠鬼」、「因為403地震在北部太可怕了，馬上把20年屋換成新房，明年要交屋了是7樓…」「我921時住的地方就是7樓，會有一種身體分成一半的感覺，上半左右晃、下半上下搖，只能奪門而出了」、「921我在14樓，真的覺得晃到可以看到1樓的7-11」、「吼，我房子買在七樓捏，貸款還有26年」。

不過，也有網友指出7樓或是7的倍數這樣的說法並不精確，關鍵在於大樓建築工法：「的確有可能會在部分倍數樓層振幅被放大，類似駐波的效應，但每棟建築的設計都不同，自然頻率（也可以理解為共振頻率）都不會一樣，而且各樓層的頻率也必須設計成不同，所以應該不會剛好都處於現在七樓的位置吧」、「我住35樓完全不知道有921，要看大樓結構，鋼骨大樓的搖法，地震是完全無感的」、「震度5弱以上才需要考慮震波的長週期效應，27日的地震可能大多數的地方都不需要考慮這個問題，樓層放大的傾向，在更大震度的時候才會顯現，而且也不見得會以七為倍數的方式出現，也有二的倍數，三的倍數，五的倍數情況發生（而且搖晃程度也不會是等比級數上升），與大樓的建築工法結構有關」、「自然週期和共振要同時看地質條件和全樓高，老師講的，頂多可能是該地區的普遍狀況，不用太認真糾結這個數字」。

也有人揣測這項說法的原因：「沒什麼根據的說法，地震力的豎向分配是呈現倒三角分佈，越高樓層會越大。除非有一層的質量特別大才有可能影響豎向分配趨勢。比較有可能的理由是以前華厦大概就是蓋到7樓，所以住7樓（頂樓）的人最可怕。」

