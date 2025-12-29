地科老師警告「地震7樓特別晃」郭鎧紋給答案

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，事後有網友在社群上分享，念高中時，地科老師曾說「7樓或7倍數的樓層會特別晃」，引起萬人討論，不少網友認同直呼，地震發生時人在7樓，真的很晃，有種身體分成一半的感覺；但有網友持不同意見，認為這樣的說法可能是指高樓層容易感到晃動。對此，前象局地震測報中心主任郭鎧紋接受《中時新聞網》訪問時表示，樓層越高，晃動感通常越明顯，但並非以7 樓做為分界。

一名網友昨在社群平台Threads發文回憶，就讀高中時，地科老師曾在課堂上提問「有沒有人家裡住7樓？」並表示地震時，7的倍數樓層的搖晃感受會特別明顯，讓當時住在7或7倍數樓層的同學聽了很害怕。

貼文引起網友共鳴，不少人分享自身經驗，「公司在7樓，地震發生時，眼睜睜看著櫃子的抽屜滑出來又滑回去，自己開開關關」、「921地震發生時，我住的地方就在7樓，會有種身體分成一半的感覺，上半左右晃，下半上下搖，只能奪門而出」。不過也有網友認為當年地科老師的說法，可能只是指地震發生時，越接近頂樓越容易感覺到晃動。

對此，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋受訪表示，樓層越高，晃動感通常越明顯，但不是說7樓就會特別晃。他說明，建築物會隨樓層高度不同，出現不同的振動周期，例如一樓約為0.1秒、二樓約0.2秒，若到十樓，振動周期可能達到1秒。

郭鎧紋指出，當地震波傳入台北盆地後，會因盆地特殊的地質結構，使某些周期的震動波被放大，因此，同個地震在1樓的感受也許只有一級，但在20樓，震度可能放大。

