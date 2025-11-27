地稅籍異動即時通 防詐升級

基隆市地政事務所攜手稅務局推出全新的「地籍、稅籍異動即時通」，只要跑一趟就能一次開啟地籍、稅籍通知雙服務。 （基隆市地政事務所提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為守護市民的不動產安全，基隆市地政事務所攜手稅務局推出貼心服務，將於十二月一日正式啟動全新的「地籍、稅籍異動即時通」，只要跑一趟就能一次開啟地籍、稅籍通知雙服務，讓基隆人的房產防詐從此全面升級。

基隆市地政事務所表示，過去地籍、稅籍異動即時通服務要跑二趟分別辦理，現在整合為一站式服務就不用再兩地奔波，民眾只要帶著國民身分證到基隆市地政事務所或稅務局，就能一次申辦二項通知服務，真正做到「一處收件、雙重保障」，行政流程超精簡，讓民眾更省時、省力又省心。

地政處長謝旻成表示，這項服務的重點就是「即時預警」，當名下不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等十三種類型的登記異動，「地籍異動即時通系統」會在「收件時通知」、「異動完成再通知」，通知方式可選擇簡訊或Email，也可指定家人、親友一起守護，而「稅籍異動即時通系統」則是在申報土地增值稅或契稅收件時，以簡訊、Email或LINE推播通知（需綁定進階會員），市民朋友一處申請享雙系統第一時間預警，就是防詐的重要關鍵。