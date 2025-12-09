【地空火力導引專長班】無懼高壓淬鍊專業 發揚聯戰效能

記者王子昌／專訪

特戰官兵經過地空火力導引專長班隊洗禮，不僅能熟稔各式觀測、標定裝備操作，透過模擬情境反覆操作，也能有效強化空中部隊精準火力打擊效能。擔任本屆班隊教官的陸軍航特部特訓中心特種技能組張士官長表示，專長班訓練目標在培訓兼具前進觀測及前進管制專業的特戰幹部，透過操作各式標定裝備、了解射彈觀測修正要領，以及反覆演練地空通話程序，最後實際與掛載模擬彈的直升機飛行員演練火力導引標準作業程序，奠基堅實專業職能。

張士官長指出，前進觀測與管制人員任務內容廣泛，且因應實戰需求，多數需要單兵獨立作業，故在訓練進程上採2人一組搭配，透過職務交替與輪帶式操作，扎實磨練學員完備各項專業技能，使其不僅能熟稔裝備操作、指管通聯與火力導引流程，更能在高壓環境下保持作業節奏，即時做出正確判斷，蛻變成為可獨當一面、協力發揚航空武器聯戰效能的特戰人員。

來自特戰指揮部特2營的學員陳下士分享，地空火力導引較易受到天候、地形地貌與敵情狀況影響，故前進觀測、管制人員必須熟稔並善用各式觀測、標定裝備，而透過班隊在實戰模擬情境中反覆操作，有效強化臨機應處能力，未來也將在各項戰演訓任務中持續精進，肩負起特戰部隊前進觀測與管制的重要職責。

陸軍航特部特訓中心特種技能組張士官長。（記者王子昌攝）

陸軍特戰指揮部特2營陳下士。（記者王子昌攝）