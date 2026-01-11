地籍圖重測完成！東勢地政推「換狀假日不打烊」便民服務

東勢地政事務所辦理假日重測換發權狀作業。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市東勢區石圍墻小段、埤頭山小段、石壁坑段等三地段之部分區域土地，辦理地籍圖重測完成。東勢地政所辦理「重測換狀假日不打烊」便民服務，提供民眾更具彈性的辦理時段。

地政局長曾國鈞說，地籍圖重測可有效釐清日據時期圖解技術產生圖籍疑義，重測後換發所有權狀攸關民眾重要財產權益，地政所利用假日辦理換狀作業，以供平日需上班不便請假的民眾辦理換狀。

東勢地政所換狀現場同步提供「地籍、稅籍異動即時通一站式申請服務」，不少前來換發權狀的民眾，申辦地(稅)籍異動即時通、謄本地址隱匿及地政通知指定處所等服務。

東勢所對行動不便的朋友展現溫暖與關懷，邀請販售公益彩券的攤友，前往東勢所前通道擺設攤位。

東勢所主任陳應欽說，換狀期間已近年節，增添喜氣與祝福，民眾領取權狀時附贈「事事如意」新年春聯，深受民眾喜愛。