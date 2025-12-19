地籍重測差90坪 民要市價補償

桃園市地政局大範圍進行土地圖籍重測，一筆新屋區石磊子段原登記的470平方公尺，土地圖籍重測結果竟為172平方公尺，相差298平方公尺，逾90坪，引起民眾不滿。（廖姮玥攝）

桃園市地政局大範圍進行土地圖籍重測，前期針對新屋區、觀音區、中壢區丈量，未料一筆新屋區石磊子段原登記的470平方公尺，土地圖籍重測結果竟相差298平方公尺、逾90坪，有數十位地主陳情，怒喊補償重測造成面積減少、補償計算方式不公平，要求重新檢討並以市價補償。市府地政局回應已與地主協調。

地政局土地圖籍重測目前針對新屋、觀音、中壢地區進行，後續將重測大園等區，新屋區彭先生投訴，石磊子段原登記的470平方公尺，土地圖籍重測結果竟為172平方公尺，相差298平方公尺、逾90坪，市府以當期公告土地現值8800元加2成計算，補貼314萬6880元。另外原登記364平方公尺，重測後僅328平方公尺，相差36平方公尺，補貼38萬160元。彭先生痛批，現值不等於行情價，土地重新測量變小，卻無法以行情價補償，權益受損嚴重。

民進黨籍議員陳睿生表示，多年前土地圖籍重測以拉線、三角測量方式，造成土地丈量不準確，市府重新測量後以公告現值的1.2倍要求民眾「多退少補」，新屋區已有數10位民眾反映，地政局在土地圖籍重測上向民眾解釋測量狀況、比率，眾多個案已對《憲法》保障人民的財產權影響甚巨，地政局應盡可能符合市價補償給予民眾，避免民眾權益受損。

地政局回應，新屋區石磊子段水流小段屬民國60年採圖解法平板測量辦竣的農地重劃區，地籍圖測繪精度不佳，且地籍圖以分幅方式管理致圖幅接合困難，所以經常有地籍圖繪製錯誤情形發生。為提升圖籍品質並確保土地所有權人權益，於114年度採數值法方式至現場重新測量，參酌農地重劃分配結果辦理圖籍整合作業。

地政局說明，經市府農地重劃審議協調會106年度第1次會議紀錄決議，於辦理農地重劃區土地遺漏分配或圖簿面積不符更正時，以發現不符當期公告土地現值加2成，做為補償費繳、領計算標準。該案土地依照農地重劃審議協調會106年度第1次會議決議，通知土地所有權人以發現錯誤時的114年度公告土地現值為8800元1平方公尺，並加2成計算補償差額地價。