地緣孤島困境 民眾徬徨

川普政府公布新版《國家安全戰略》，各種解讀不斷，其中《紐約時報》觀點值得台灣警惕，其內容談到，目前川普政府對美國利益的定義，遠比前幾屆政府，甚至川普第一任期所描繪的都要狹隘，其中台灣的重要性似乎只剩半導體與航道。

這意味著，台灣與其把心力放在他國如何看待自己，台灣當局更該把焦點放在能操之在己的部分，也就是當「疑美論」與「疑陸論」兩極對立日趨嚴峻之際，如何讓兩岸論述回到務實談判桌才是解套之道。

美麗島電子報最新民調顯示，當民眾被問到「九二共識」是否該繼續維持，10年前有46.9％認為有必要維持，如今已上升到48％；認為沒必要則從10年前的30.3％增至37.8％。考慮這段期間抹紅、抗中保台從未停歇，照此推論支持九二共識者應隨氛圍減少，反對者理應巨幅上升，現實情況卻是兩者同時走高，耐人尋味。

若拉高視角，會發現民調折射的其實是台灣面臨的「地緣孤島困境」，亦即疑美、不信陸、又缺乏第三方支點的現況。

先看疑美，川普對民主同盟的執著明顯淡化，取而代之的是赤裸的交易主義；關稅議題上，台灣先被課徵32％，後雖降至20％，卻被附帶許多條件，讓台灣人對美國日益不滿且感疑慮。再看不信陸，民進黨強推抗中保台，將大陸塑造成集體威脅，也不免讓台灣人對大陸缺乏信任。

至於第三支點的缺席，更是一目了然。從蔡英文時代「新南向」的成果平平，到賴清德提出「脫中入北」的無疾而終，顯然台灣試圖在北京與華府之外尋求另一支點的目標難見突破，這使得其在區域與國際布局上始終無法擺脫局限性。所以，台灣的「孤島化」趨勢就是「倚美」維持現狀，卻換來愈來愈強的「疑美」；想與大陸互動，又因「不信陸」舉步維艱；尋求第三支點更是收效甚微。以此再回頭檢視美麗島的民調，就能看到這種「地緣孤島困境」在民眾心中的蔓延，也對藍綠兩大陣營帶來警示。

因此，面對美方最新的《國家安全戰略》，我們更該警覺的不是文件上台灣被縮減成半導體與航道，而是自己是否仍應該在「疑美」與「不信陸」之間被動擺盪。當民意清楚顯示台灣社會陷入「地緣孤島困境」，朝野若還只會把心力耗在誰親美、誰反中，終究只會把國家安全寄託在他國政局與氣氛上。

台灣該有的遠見不在於押寶誰能替自己帶來利益，而是有勇氣帶頭調整論述，把兩岸關係從意識形態的戰場拉回務實的談判桌，把對美關係從情緒投射拉回利益計算，才能讓自己不再是別人戰略文件裡的註腳，而是能決定命運走向的主體。（作者為英國國際戰略研究所成員）