地緣政治升溫！新台幣拉出連二黑 收31.608元、創四日來新低

新台幣收31.608元、貶1.8分，連續兩日收黑，創下四個工作天以來新低。資料照



隨著地緣政治緊張局勢再升溫，台北金融市場再度呈現兩樣情！台股開低走高，新台幣匯率今（1/20）日一開盤就貶回31.6字頭，隨著熱錢持續出走，政府基金和出口商對作，盤中出現窄幅震盪，壽險業加大美元買盤，終場收31.608元、貶1.8分，連續兩日收黑，創下四個工作天以來新低，總成交值量縮至17.01億美元。

美國總統川普升高對格陵蘭的領土主權施壓，並揚言對8個歐洲國家祭出關稅威脅，歐盟正考慮啟動強硬反擊措施，面對貿易衝突和地緣政治升溫，市場避險情緒上揚，美股期指與歐洲股市應聲下跌，美元指數也貶破99價位。

反觀台股今早開盤大跌近300點，卻在收盤上演大逆轉，漲230.59點，以31759.99點作收，只是三大法人連續兩日站在空方，股匯市明顯不同調。匯銀人士表示，新台幣匯率一早以貶破31.61元開出，在外資、政府基金持續匯出，盤中最低觸及31.648元。

不過，外資午後轉向，出口商見到低價陸續進場拋匯，使得貶勢收斂，再度站回31.6字頭。匯銀人士說，近來外資在早盤和午盤操作模式不同，加上壽險業持續調節、進場買匯，新台幣在盤中出現急貶、急升的情況，但短期內仍舊偏貶，日前一度回測31.7元，不排除下探31.8字頭。

此外，世界經濟論壇（WEF）年會將於瑞士達沃斯開幕，川普預定1月21日抵達並發表演說，後續除了關注地緣政治，還有美國最高法院可能在今晚宣判對等關稅法源爭議案，以及下週川普將公布新任聯準會（Fed）主席人選等，都將對金融市場帶來影響。

根據央行統計，美元指數下挫0.48%、歐元上揚0.54%，亞幣則各自表顯，韓元貶0.21%、日圓貶0.18％、新台幣貶0.06％，而人民幣持續偏升、小漲0.04％，星幣也升值0.18％。

