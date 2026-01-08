地緣政治嚇退AI投資 德國中小企業踩煞車、恐陷「生存危機」

2025年11月8日，世界互聯網大會在中國浙江烏鎮舉行，現場展示一塊代表「人工智慧」的AI字樣標誌。路透社資料照片



全球加速投資與研發人工智慧（AI）之際，路透社今日（1/8）引述一項研究報告顯示，受地緣政治緊張局勢影響，德國中小企業正在放緩AI投資步伐，警告科技落差恐將演變為攸關生存的戰略風險。

管理顧問公司霍瓦特（Horvath）公布一份針對德國200間中小企業（Mittelstand）的調查結果顯示，這些公司2025年將收入的0.35%用於AI科技，低於2024年的0.41%。

相較之下，2025年德國全體公司平均AI支出佔收入的比例，已從上一年的0.40%上升至0.5%，持續攀升。霍瓦特指出，這讓中小企業在AI的投資水準落後整體市場約30%。

研究負責人、霍瓦特管理委員會成員芬克（Heiko Fink）指出：「地緣政治的緊張局勢使許多中小企業陷入不安，促使他們把重心轉向成本最佳化」，並補充說，早期的AI應用案例可能並沒有為企業帶來期望的效率提升。

芬克警告，如果企業現在不大幅加速AI轉型，科技落差將演變為攸關生存的戰略風險。

報告還指出，官僚主義障礙與數位化進程遲緩，正在嚴重拖累中小企業導入AI的能力，而對資料保護與數位主權的擔憂，也阻礙了AI的運用進程。

