地緣政治燒不停！金價衝4500美元後拉鋸 匯豐下修數字曝光
[Newtalk新聞] 市場關注美國與委內瑞拉、伊朗、甚至格陵蘭，地緣政治紛爭緊張情勢不減，避險資金支撐金價止穩於5日均線，但短線美元指數反彈近98.9，同時市場靜待美國最新非農數據，與最高法院即將對美國川普政府關稅合法性作出裁決，觀望性買盤使金價呈現上有壓下有撐，4,450-4,475美元區間寬幅震盪。截至今天(12日)下午1點前黃金交易價來到4566（盎司／美元）。
台銀表示，金價先延續日間整理格局4,465-4,478美元窄幅波動，稍晚美國公布 2025年12月非農就業人數為5萬人，低於前值6.4萬人及預期值7萬人，短 線觸發買盤帶動金價一度上探至4,495美元附近，但失業率降至4.4%，優於 前值4.6%及預估值4.5%，此外，1月消費者信心指數初值爲54，連續第二個 月小幅回升，引發金價上衝後高檔獲利了結賣壓，然而10月和11月非農數據 下修7.6萬人，仍進一步強化市場對美國勞動力市場降溫趨勢的預期，金價震盪後拉升突破4,500美元。
全球三大造幣廠銷售數據顯示，2025年黃金與白銀價格創下歷史新高，但實物需求表現分化。美國鑄幣局黃金銷量大減逾55%，白銀銷量亦下降53%；澳洲珀斯鑄幣局黃金銷量成長16%，但白銀需求下滑5%。英國皇 家鑄幣局則逆勢而上，第四季黃金銷售激增144%，白銀銷量更飆升526%，首次購買者比例顯著增加，該局指出，白銀在2025年以英鎊計價漲幅達132%，並延續至2026年，地緣政治不確定性與供應憂慮持續推高價格。
匯豐銀行最新報告指出，將2026年黃金平均價格預測自每盎司4,600美元下調 至4,587美元，並預期全年金價將在3,950至5,050美元間波動，年底可能落在4,450美元。該行指出，若地緣政治風險減弱或聯準會停止降息，回檔幅度恐加大，交易波動性亦將提升。展望後市，匯豐將2027與2028年均價上調至4,625與4,700美元，並預估2029年均價達4,775美元。
資料來源：HSBC、Kitco News、台銀金市日報
