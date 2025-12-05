地緣政治等干擾 菲律賓連續下修出口總值至2028年

（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲律賓財經媒體「商業天地」（BusinessWorld）今天報導，受累於地緣政治緊張、貿易障礙增加、航運受干擾等因素，菲律賓今年至2028年連續4年出口總值目標均被下調。

「商業天地」引述修訂後「菲律賓出口發展計畫」（PEDP）報導，今年出口總值料介於1108億至1134億美元之間；2026年為1161億至1202億美元，2027年為1233億至1274億美元，2028年為1328億至1351億美元。

所有數字均低於先前對同期出口總值的預測，另外，2025年出口成長預估也從原先的14.1%下修至約3.55%。

報導引述菲律賓出口發展委員會（EDC）執行董事席金特（Bianca Sykimte）說，調整後的出口成長預測顯示，即使電子、車用零組件及部分農產品的出口表現溫和回升，但全球需求疲弱仍衝擊多項主要出口產品。

「商業天地」並報導，2024年菲律賓貨物出口排名全球第49，東南亞國家協會（ASEAN）第6，落後於泰國、越南、馬來西亞、印尼與新加坡。

席金特表示，即使菲律賓出口規模提高3倍，仍難以追上印尼等較大經濟體，因為這些經濟體取得的出口導向投資更多。

委員會指出，菲律賓出口高度集中於少數市場，光是美國、日本、香港、中國、南韓、泰國、新加坡、荷蘭、台灣和德國等前10大出口目的地，就占出口總值約8成。

此外，菲律賓商品雖出口至約200個市場，但每年規模達1億美元的市場僅32個，達10億美元的市場僅14個，超過100億美元的市場僅有2個。

席金特說，出口集中使菲律賓曝露於外在衝擊和少數主要經濟體政策變動的風險之下，多元化是出口發展計畫的核心修訂方向，政府的目標將是透過雙邊與區域協議爭取更多優惠貿易安排，同時降低現有市場的進入障礙。

出口發展委員會是由政府官員及民間代表組成，負責制定並執行包括「菲律賓出口發展計畫」在內的出口策略。（編輯：韋樞）1141205