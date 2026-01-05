地緣政治緊張升溫…油價多空拉鋸 金銀齊漲

美國上周末出兵攻擊委內瑞拉並拘捕該國總統馬杜洛，升高地緣政治緊張情勢，但在亞洲盤5日開市時，油價一開始走跌，隨後多空拉鋸，到亞洲地區傍晚時段又翻紅上漲。黃金與白銀等貴金屬因避險需求而上漲。

在亞洲清晨，布蘭特原油期貨一度重挫1.7%，跌破每桶60美元，但後來又轉為上漲0.6%，至61.14美元；西德州原油期貨走勢雷同，一度挫跌1.8%至每桶56.31美元，隨後又漲0.8%，報每桶57.79美元。

避險需求推升貴金屬走高，黃金與白銀雙雙上漲。現貨金價揚升1.8%，攀抵每英兩4,410美元；現貨白銀上漲3.2%，達到每英兩75.12美元。瑞銀昨（5）日發布，將3月、6月和9月的黃金目標價由每英兩4,500美元上調至5,000美元，並認為若政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高至5,400美元。

以往產油國遭到攻擊，往往會觸動油價上漲，但這次情況較為複雜，投資人也仍在研判情勢。雖然委內瑞拉石油蘊藏量推估為全球最大，約為3,000億桶，但在總統馬杜洛長達12年執政期間，石油產量大幅下滑，目前每日產量約100萬桶，遠低於1974年接近400萬桶的水準。

川普宣布將「接管」委國直到政權妥善轉移，美國石油業者也將投資恢復委國的石油生產。美國務卿魯比歐表示，美方將利用石油方面的影響力，迫使委內瑞拉做出進一步改變。這可能讓市場產生委國石油產量大增、推升全球全球供應的預期。

然而美國必須先砸重金翻修委國破敗的產油設施，因為多年來的貪腐、投資不足、火災與盜竊，已使委國原油基礎設施破敗不堪。等到委內瑞拉要真正成為改變全球石油供應格局的要角，也會是好幾年後的事，絕非一朝一夕就能辦到。

根據路透報導，雖然川普隨即宣布對委內瑞拉實施石油禁運，不過，委國石油供給僅占全球供應量不到1%，且大多出口至中國大陸，實質影響不大。

