地緣政治緊張 全球軍費創新高！軍工ETF怎麼選？台美歐配置策略一次看
全球軍費飆升、地緣緊張與AI軍工化浪潮，讓國防產業成為資金追逐的新焦點。本文帶你掌握美歐及台灣軍工ETF特色與配置策略，協助投資人掌握新一波國防投資契機。
去（2024）年全球軍費達2.72兆美元，年增9.4%，創冷戰後新高。俄烏戰爭、美中競爭與AI軍工化，推動國防產業進入長期成長週期。從美國的iShares美國航太與國防ETF（ITA）、Global X-國防科技ETF（SHLD），到歐洲的Select STOXX歐洲航空航太與國防ETF（EUAD），再到台灣的元大航太防衛科技（00965），國防ETF成投資新焦點。
本文深入解析台、美兩地主流ETF在產業結構、波動特性與區域曝險上的差異，進一步探討核心‒衛星配置策略的應用邏輯與風險控管原則，協助投資人在全球軍工與防衛科技升級浪潮中，建立中長期布局的策略視野與行動方向。
全球軍費飆升創紀錄 新興科技引領國防革命
根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告，2024年全球軍事支出達2.72兆美元，年增9.4%，創下冷戰後最大增幅。美國支出近9,970億美元，占全球37%；中國支出約3,140億美元，僅次於美國；俄羅斯則因戰爭需求激增近4成。
歐洲軍費受俄烏戰事推動年增17%，達6,930億美元，為全球軍費成長的重要推手之一。台灣亦連7年成長，達到165億美元，約占2024年GDP（國內生產毛額）的2%。整體趨勢顯示，軍事支出進入長期成長階段。
軍工產業的成長來自兩股明確動能：AI、網路戰與太空軍事化推升新型防衛需求，帶動整體研發與採購升級；同時，該產業具備反景氣、長約與高技術門檻等特性，現金流與利潤穩定。隨著政策支持與產業升級，軍工體系正跨入無人系統與數位防衛的新成長階段。
美歐軍工ETF全解析 傳統巨頭到AI軍工一次看
面對多年一遇的軍工產業升勢，想參與這波軍工產業的成長，ETF是相對實際的切入方式。由於軍工股多集中於大型承包商，且受地緣與政策影響高，透過ETF可兼顧分散風險與長期趨勢。美國市場的ETF依策略大致可分為3類：傳統軍工型、科技軍工型、區域策略型。
在傳統軍工型ETF中，最具代表性的是ITA，其持股集中在奇異航太（GE Aerospace）、RTX Corp、波音（Boeing）等大型承包商，是美國國防產業鏈的核心。SPDR標普航太與國防ETF（XAR）則採等權重配置，中小型廠商比重較高；Invesco航太與國防ETF（PPA）依企業國防營收加權。這3檔ETF代表傳統軍工體系，但持股結構與策略略有差異。
科技軍工型ETF的代表則是SHLD，該檔標的持有多檔高成長防衛科技企業。Palantir與萊茵金屬等核心持股表現強勁，帶動ETF年內上漲逾9成。從右表可見，SHLD的持股幾乎由科技股主導，與ITA形成鮮明對比。
SPDR標普Kensho未來安全ETF（FITE）則涵蓋網路資安、無人系統與太空科技等多重主題，近5年年化報酬約13.9%。依ETF Database近3年的月報酬率計算，FITE的β值（Beta係數）約為0.98，SHLD約為1.37，數值越高表示波動越大。整體而言，FITE波動較低，適合中長期配置。
區域策略型ETF則以EUAD和Themes跨大西洋防禦ETF（NATO）為主。前者聚焦歐洲防務龍頭，如萊茵金屬與BAE Systems，今年漲幅逾9成；後者則採跨大西洋配置，美國權重約6成、歐洲約4成，提供相對均衡的曝險。
00965填補亞太缺口 交易相對便利
隨著歐美軍工ETF熱度持續升溫，市場焦點正從美歐逐漸轉向亞太區域的戰略布局。台灣投資人亦可透過國內發行的00965，參與亞太防務成長。
00965目前持股約50檔，涵蓋台美日韓等11國，結合傳統軍工與新興科技企業。前5大持股為三菱電機、Palantir、韓華航太（Hanwha Aerospace）、台積電與輝達（Nvidia），展現區域多元與科技防衛並重的配置。今年以來至10月中旬，00965報酬率為56%，明顯優於元大台灣50（ 0050）的25%。
對台灣投資人而言，00965的主要優勢有二：交易便利與區域配置差異。不過操作便利之餘，仍需留意匯率波動風險。相較之下，美系ETF成本低、追蹤歷史長，但區域重心多在美歐，對亞太供應鏈的覆蓋有限。
投資比例不宜超過25% 留意地緣政治風險
目前國內券商已開放ITA的定期定額交易，其他標的則需透過複委託或海外券商買賣，配置比例可依目標與風險承受度調整。
常見的兩種配置方式如下：⑴以單一ETF（如00965、ITA或XAR）作為核心，採定期定額方式進場，並將軍工ETF在整體投資組合中的比重控制於15%～20%；⑵採雙軌策略，核心持有傳統軍工ETF（如ITA或PPA），衛星配置科技防衛或亞太曝險ETF（如SHLD或00965）。
風險控管方面，建議軍工ETF部位占整體投資組合不超過25%，並設定停損門檻。同時留意停火協議、預算審議與政策變動等地緣政治事件，這些往往是價格急漲或急跌的觸發因素。
2025年被視為全球國防產業邁入長期成長的關鍵起點。北約5%國防支出承諾、美中戰略競爭延續、AI軍工與非紅供應鏈無人機崛起，共同構成結構性成長動能。國防ETF不再只是地緣政治題材，而是參與全球防衛科技升級的長期配置機會。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年11月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
其他人也在看
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
【Hot台股】鴻海跌破230元 網喊「公公繼續吃韭菜」分析師：利多出盡後回檔
今日社群台股最Hot議題 「公公繼續吃韭菜，韭菜錢多。」、「公公翻綠 下去」、「公公真的是爛到哭」、「ai都紅了，就公公綠的，又是你你最爛」、「99公公」、「公公有啥好買的，外豬90幾萬張一直嘗試出貨。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
台積電除息樂極生悲 Fed降息點陣圖引爆賣壓
台積電11日除息，每股配發現金5元，預計發出約1,296億元，開盤以1,510元上漲10元，再度秒填息，184.83萬名股東一度樂開懷。然而不到50分鐘，股價從1,515元高點急轉直下，最低跌至1,485元，下跌15元轉為貼息，面臨5日線保衛戰，加權指數也從早盤高點28,568點大漲167點，刷新11月4日盤中28,554點紀錄後，隨即下殺至28,173點大跌228點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
低軌衛星全面復甦！這「太陽能電池大廠」熱度失控...5天狂噴47% 逾14.7萬張排隊買不到
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會（Fed）降息，激勵台股多檔大型權值股，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）止跌回彈，帶動今（12...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在記憶體供需吃緊與價格上行預期帶動下，華邦電再度成為法人關注焦點。繼美系外資大摩將其列為台系記憶體股首選、目標價上...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 6
《半導體》華邦電獲利爆棚 法人喊上百元
【時報記者葉時安台北報導】華邦電(2344)今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%，受惠報價持續走揚下，11、12月EPS可望逐月走升，且ASP主升段才正要開始，華邦電明年獲利成長可望大幅優於原先預期，明年度上看一個股本之歷史新高紀錄。獲利成長性強勁下，本土法人維持華邦電「增加持股」評等，而目標價從69元上調至100元，甚至挑戰108元歷史新高價。 三大法人操作上，已連續兩天賣超，外資兩天共賣超5.42萬張、投信期間亦賣超149張。不過華邦電股價仍維持高檔，周五強漲半根漲停，重回70元關卡，再度挑戰73.4元本周所創多年新高價。 華邦電今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%。華邦電2025年11月營收86.29億元，月增4.92%、年增38.70%，創下2022年6月以來的41個月新高。華邦電今年12月營收在報價持續走揚下亦可望續增，預期11、12月每股盈餘將逐月提升。不過考量邏輯IC業務略低於預期，微幅下修華邦電今年第四季營收、每股盈餘。 而市場緊盯價格變動，根據供應鏈調查，華邦電明年第一季DDR4、DDR3合約價有望挑戰100%季增，主因時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 1
台積電秒填息 張忠謀領6.25億元股利
台積電（2330）今（11）日除息，每股配發5元現金股利，盤中最高觸及1515元迅速完成填息，近185萬名股東開心，股利明年1月8日入帳，台積電董事長魏哲家一家人有望領到近4千萬元，創辦人張忠謀股利6.25億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 11
一表看4金控明年股息殖利率上看5%！20檔金融股開紅花
600萬存股族看過來！11月金控獲利全數出爐，法人推估有4檔金控明年股息殖利率有望上看5%，包括中信金（2891）、國泰金（2882）、玉山金（2884）及台新新光金（2887），此外凱基金以近4.7%排第五，昨獲外資大買近4萬張高居第一，今早股價一度漲2.7%，率領玉山金、第一金（2892）都有1%以上漲幅，金融存股概念發燒下逾20檔仍上漲，成為資金避風港及盤面抗跌指標。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一早被錢香醒！00878發84.5億元股利今入帳 近170萬人睡醒領錢
國泰永續高股息（00878）今年第四季配息今（12）日正式入帳，每股配發0.4元，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約新台幣84.5億元。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 4
台積電今除息將配發1296億元股利 引資金活水
初次上稿02:52 更新時間07：43晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今年第2季盈餘配發5元現金股利，於今（11）日除息，預計2026年1月8日發放股利，共計將發出1296.66億元，將為台股增添資金活水。台積電昨上漲25元，收盤價1505元，相較於9月16除息前的股價1255元，創除息前最高價，是自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
14檔ETF 迎年底除息行情
統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人，想參與這波除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連接器廠驊陞科技12/22上市 公開承銷價40元
連接器廠商驊陞科技（6272）將於22日掛牌上市，於16日將進行公開抽籤，今日也完成競拍，得標均價為43.74元，故公開申購承銷價以40元溢價發行，並於10日至12日間開放抽籤申購。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上2年新高
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上 2 年新高鉅亨網 ・ 20 小時前 ・ 1
漲破8%急殺下落！搶搭星際之門列車？這「機電大廠」炸近4萬張大量
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導機電大廠東元（1504）今（12）日走勢強勁，早盤最高衝上92元、漲逾8%；截至上午11點28分，股價暫報88.4元，上漲約4%，成交量...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
人均GDP贏韓卻無感 38K薪資揭貧富落差/記憶體稱霸成交榜 華邦電華東母子檔大爆量/光電概念強襲 多檔漲停盤面最亮｜Yahoo財經掃描
美股在聯準會啟動降息後漲跌互見，市場一方面消化甲骨文財測利空，另一方面也持續關注AI投資周期與政策態度。道瓊強漲1.34%，創歷史收盤新高；標普500指數小漲0.21%、同樣改寫歷史收盤新高；那斯達克指數小跌0.25%，費城半導體指數亦下跌0.75%。科技股表現分歧，其中谷歌因歐盟反壟斷調查傳聞與AI競爭壓力再跌2.27%；半導體族群同樣走弱，台積電ADR同步承壓，收跌1.45%。美股整體氛圍仍圍繞在降息後的資金重新配置氛圍。 亞股今日普遍反彈，擺脫前一日的疲弱表現。日股強彈1.37%，韓股走強1.38%，而港股同樣強漲1.75%，陸股亦小幅收高，區域市場氣氛轉趨回穩，也觀望日本央行下周利率決議方向。 台股今（12）日在台積電(2330)止跌回穩與金融權值股強力點火下，終場上漲173.27點、收28,198.02點，成交金額4,757.18億元，周線連3紅。台積電回神走揚帶動大盤情緒改善，金融族群成為最大助攻，中信金(2891)勁揚改寫28年新高、富邦金(2881)同創29年高點。盤面上記憶體族群人氣火熱，受DRAM報價全面調升帶動，華邦電(2344)爆量衝新高、成交量居冠，華東(8110)、力積電(6770)、旺宏(2337)輪動走強；太陽能概念股亦因SpaceX資料中心與掛牌題材激勵，元晶(6443)亮燈漲停。電子、金融、綠能多線點火，使指數順利站回28,000點之上。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前 ・ 17
台灣50正2將「1拆17」？ETF分割潮來襲！ ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？投資人必知的3大好處｜投資診聊室
（0050）、富邦科技（0052）、國泰臺灣加權正2（00663L）陸續完成分割，美股同樣有大量ETF進行分割，特別是槓桿型ETF，如TQQQ、QLD、SSO等，2025儼然是ETF分割的「大年」。 本周投資診聊室就來解答：ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？分割後的股票更值得買入嗎？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3
矽光子族群紅光刺眼！惠特「搭2熱門題材」強勢漲停 聯亞等3檔齊逼新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（12）日終場漲173.27點，收在28,198.02點，漲幅0.62%，矽光子概念股全數沸騰上攻，其中惠特（6706）飆上漲...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
錢鏡你家／打斷腿都不賣台積電！ 杜金龍：3訊號沒出現前台股別急著跑
2025進入倒數階段，目前來看，今年台股上漲超過5000點，漲幅逾23%，是個表現亮麗的多頭年。只是過去大盤有多頭不過3年的魔咒，究竟接下來市場會如何變動？台股大師杜金龍在《錢鏡你家》節目中指出，2026年4月才會是轉折點，除非出現3訊號，否則抱穩持股、安心過年。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
PCB族群齊揚！金居出關續漲炸量151億元 「鑽針大廠」連2天漲停噴6.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI應用需求持續強勁，PCB族群昨日行情亮眼，今（11）則延續該漲勢，不過台股大盤走疲，截至10點30分，加權指數落在28...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
鴻勁站上3185元再創歷史新天價 盤中市值超車台光電
AI裝置需求旺！封測設備大廠鴻勁（7769）今（11）日股價再創新高，截至上午9時40分，衝高至3,185元，上漲逾1.2%，市值也跟著水漲船高來到5733億元，以些微差距超車台光電（2383）。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話