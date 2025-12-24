地緣政治緊張＋美預期降息 黃金現貨價首破4500美元

國際現貨黃金價格飆破每盎司4500美元。路透社



受到委內瑞拉緊張情勢以及美國聯準會可望再度降息影響，國際金價今日（12/24）衝破每盎司4500美元，創下新高紀錄。白銀和鉑金價格也升到史上最高。

綜合彭博新聞和路透社報導，美國攔截委內瑞拉油輪以致國際油價上揚，再加上投資人預期聯準會（Fed）可能連續第三度調降利率，國際金價過去3天以來連續上漲約1個百分點。

黃金現貨價今日在亞洲盤開出每盎司4524美元，現貨金價首次突破4500美元。過去一年以來，金價的漲幅已超越7成。

白金價格今日則來到每盎司72.27%美元，預計今年的漲幅將達到約150%，是1979年以來年度漲幅最高紀錄。

此外，受到供應不足和借貸成本居高不下影響，鉑金交易價格則是連續第10個交易日上升，創下2017年以來最長連升紀錄。今年累計升幅達到160%，是彭博1987年開始整理相關數據以來的最大年度漲幅。

彭博報導指出，自美國總統川普重返白宮、展開攻擊性強大的關稅措施以及威脅聯準會的獨立性後，可說是重塑世界貿易市場及投資人的信心評估。投資人因擔心美債規模擴大及美元貨幣貶值，而自主權債券和美元市場中退縮，

雪梨貴金屬經銷商 Guardian Vaults 的業務發展經理費尼（John Feeney）說：「持續的實體方面需求是目前推動黃金和白銀價格上揚的主要因素，此外還有對宏觀經濟風險的擔憂。我們看到這股推動力未受到壓制，反而是進一步強化，顯示背後存在實質面的信心而不是單純的投機泡沫。」

