地緣政治緊張 馬克宏欲加速重新武裝但預算案卡關
（中央社記者曾依璇巴黎16日專電）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，在這個「日益複雜」的世界，法國須強化軍事能力，軍事規劃法（LPM）也要與時俱進，戰略自主有其代價。儘管如此，法國2026年增加國防預算案仍未通過。
馬克宏昨天針對伊朗鎮壓大規模示威和美國威脅拿下格陵蘭等問題，於艾里賽宮（Elysée）緊急召開國防會議，隨後前往南部的伊斯特瑞（Istres）空軍基地。
法國2025年軍事預算達國內生產毛額（GDP）的2%，但他說，「歷史不會原諒疏於準備和軟弱無力」，法國必須加速重新武裝的進程。法國國會議員幾乎一致同意於2026年增加67億歐元（約新台幣2460億）的國防預算，但預算案迄今仍未通過。
馬克宏去年宣布修訂軍事規劃法以加速國防預算倍增的目標，要從2017年的320億歐元，於2027年提高到640億歐元。他說，這將使法軍「維護作戰可靠程度」，且能在未來3到4年因應潛在重大事件。
迴聲報（Les Echos）提到，馬克宏詳述法軍亟須強化的能力，包括彈藥、預警系統、低軌道太空部署、遠程飛彈、地對空防禦系統、反無人機系統等，另需20億歐元用於未來4年新的國民志願役計畫。
馬克宏也再次呼籲國防產業增加投資、提高產量，而且要加快速度。他提醒，鄰國較晚開始重新武裝，但財力雄厚、動作迅速，不惜打垮法國國防產業，「如果各位繼續著眼於5年或7年，就會遭到淘汰」。
當前地緣政治關係緊張，馬克宏在宣布派兵赴格陵蘭後，稱法軍任務是維持「和平與穩定」的力量，未來數天將增派陸、海、空資源前往格陵蘭。法國也將參與丹麥發起的「北極耐力」（Arctic Endurance）演習。
馬克宏說，動盪勢力覺醒，過去數十年來確信的事情受到質疑，歐洲遇到意料之外的競爭者，原以為可預測的盟友，如今反過來對付那些最信任他們的國家。
談到烏克蘭議題時，馬克宏重申34國「志願者聯盟」（Coalition of the willing）的承諾，並透露「烏克蘭曾經仰賴美國的情報能力，如今2/3的情報是由法國提供」。
世界報（Le Monde）報導，馬克宏認為法國在無人機產業落後，是因為法國不像烏克蘭那樣面臨相同壓力，但他強調烏克蘭獲得的成果；2025年，烏克蘭製造了400萬架無人機，法國產量僅數以千計。
報導指出，大公司和中小型企業數月來都表示，已準備好加速大量生產，但為此也需要政府訂單。法國2025年預算案未通過時，幾乎整個上半年的採購訂單都被凍結。而2026年預算案至今未獲通過，業者擔心類似狀況將重演。（編輯：唐聲揚）1150116
