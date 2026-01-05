地緣政治衝擊土洋對作台股 外資逢高了結

台股2026開門紅，一路衝上3萬點大關，內外資和新台幣匯率卻出現兩樣情，台股創新高的同時，新台幣卻重貶1.19角，貶破31.5元關卡，外資明顯受地緣政治等因素影響，出現獲利調節，法人也提醒投資人居高思危，近期全球股市受到科技反彈、地緣政治衝擊已經出現劇烈分歧，展望後市，建議投資人可逢高獲利調解。

台股邁入2026後氣勢如虹，一路往上衝，護國神山台積電更是大漲85元，激勵台股走揚，一路衝上3萬點大關。不過，土洋法人卻出現對作，外資5日賣超約76.43億元，自營商買超約107.49億元，投信則買超約0.79億元，三大法人合計買超約31.85億元，外資更是連兩個交易日賣超台積電9,942張，明顯操作轉趨謹慎，顯示法人對後市看法分歧。

台積電報喜 淡季不淡

台積電持續報喜，市場傳出，台積電要連續四年調升報價，新價格已經生效，法人認為，此舉將挹注第一季業績，淡季不淡，有望挑戰營收持平或小幅季增，雖然外資調高台積電目標價到2400元，卻反手在市場賣超。

新台幣同樣和台股兩樣情，受到委內瑞拉總統馬杜洛夫婦遭逮捕，地緣政治風險暴增，美元指數大漲，新台幣兌美元一度受台股大漲激勵升破31.4元價位，午後變盤，外資出手獲利了結下，應聲貶破31.5元關卡，最後收在31.538元、重貶1.19角，創下逾8個月新低，成交量也放大至22.335億美元。

AI仍是主旋律 內資看好相關類股

市場普遍預估，AI仍是台股主旋律，群益投信指出，AI驅動台股企業獲利成長，帶動台股持續創新高，預估今年台股獲利成長路上看2成，美國降息循環將啟動，資金回流、內資充沛下，台股有撐，看好AI相關概念股包括AI伺服器、電源、散熱、PCB與CCL、半導體廠務設備、先進封裝等類股。

外資法人則認為，委內瑞拉事件對美中台三方關係有影響，中國政府又譴責美國行動違反國際法，使得外資擔憂地緣政治影響會外溢到美中台三方，整體來看，市場在科技反彈以及地緣政治影響下，看法分歧加劇，避險資產相對受惠，台股仍看AI相關臉色。