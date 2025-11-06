地緣政治重塑全球秩序 仲裁成台商國際競爭新武器

國際通商Baker McKenzie與中華民國仲裁協會舉辦研討會，探討全球局勢動盪下，仲裁如何成為企業風險管理與國際爭端解決的工具。

由中華民國仲裁協會（CAA）與國際通商法律事務所（Baker McKenzie 台北）共同主辦的「2025台灣仲裁週：地緣政治與仲裁專題研討會」11月5日在台北、11月6日在高雄登場，聚焦「地緣政治與仲裁」主題，探討企業在全球政經局勢動盪下，如何透過仲裁降低風險、穩定布局。

Baker McKenzie台北、新加坡、香港與馬來西亞的仲裁專家齊聚，分享最新國際仲裁趨勢與實務案例。執行合夥律師黃麗蓉指出，隨著地緣政治緊張與供應鏈重組風險升溫，仲裁協議已成為企業維持交易穩定的重要機制。該所的全球爭端分析顯示，2025年企業主要風險仍集中在供應鏈中斷、人工智慧、ESG議題及併購後整合。她強調：「仲裁條款不是附屬文字，而是企業在不確定世界中的保險。」

黃麗蓉指出，仲裁不僅在爭端發生後發揮作用，更是企業風險管理的前線。企業應於契約設計階段納入明確的仲裁條款，規範仲裁地、適用法及程序，以確保跨境交易爭議能迅速處理並維持商業穩定。

Baker McKenzie合夥律師湯東穎則提醒，面對貿易戰與地緣政治壓力，企業須善用國際投資協定保障海外布局。透過妥善設計投資架構，將投資納入國際協定範圍，可在地主國政治風險下訴諸中立仲裁，避免非法干預，確保投資利益。

此外，能源轉型帶來的高風險與高機會亦是焦點。資深顧問周彥廷指出，後疫情時期的再生能源專案面臨供應鏈與價格波動挑戰，若政府對既有制度溯及既往修改，恐引發國際仲裁爭端。

Baker McKenzie來自新加坡、香港及馬來西亞的專家也分別介紹各地仲裁制度優勢。新加坡國際仲裁中心（SIAC）具高效率與中立性；香港採聯合國示範法架構，並允許在中國申請臨時措施；馬來西亞則以亞洲國際仲裁中心（AIAC）為核心，結合低成本與高效率特點。

黃麗蓉強調，台商在全球化與地緣政治風險並存的環境中，應提早透過契約設計、條約規劃與仲裁制度選擇建立法律防線。「唯有提前布局，企業才能在不確定的國際局勢中維持穩定與競爭力。」

