地緣政治重構ESG 2.0 上市櫃協會致力提升企業永續韌性

面對全球極端氣候頻仍與地緣政治板塊劇烈變動，企業經營環境正迎來前所未有的挑戰，台灣永續能源研究基金會董事長、中華民國無任所大使簡又新15日表示，2025年雖是全球永續發展的「逆風年」，但永續趨勢並未消失，而是演化為更強調安全與效率的「ESG 2.0」，並提醒在座的企業領導人，面對2026年即將到來的強制法規年，必須將永續思維從合規轉向韌性競爭力的培養。

台灣上市櫃公司協會本月15日舉行本年度首場「東方領袖講座」，特別邀請台灣永續能源研究基金會董事長、中華民國無任所大使簡又新，以「台灣企業永續的挑戰與機會」為題發表演說。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉亦在致詞中表示，簡又新大使是台灣永續發展的最大推手，歷任環保署長、外交部長、交通部長，並創立永續能源研究基金會，舉辦近三千場活動，不僅是產官學界的橋梁，更是協助台灣企業將「永續軟實力」推向國際的關鍵人物。

台灣上市櫃公司協會理事長周俊吉(圖左)15日表示，簡又新大使為協助台灣企業將「永續軟實力」推向國際的關鍵人物。圖片提供｜記者林淑慧

變局中的新定義：歐美ESG 2.0的分歧與共識

受制於俄烏戰爭與全球供應鏈重組，歐盟GDP佔全球比重已從1990年代的25%滑落至今年的14%，影響力雖有下降趨勢，但簡又新認為，歐洲並未放棄ESG，而是將其轉化為防禦性的貿易壁壘與安全戰略

與此同時，美國政壇的結構性變化成為最大變數。川普陣營對氣候變遷持懷疑態度，甚至在政策上撤除聯邦政府的DEI（多元、平等與包含）辦公室，傾向放寬環境管制以追求經濟成長。

在此背景下，簡又新提出了「新ESG（ESG 2.0）」的觀察，指出歐美對此定義已出現顯著分歧，歐洲側重於Energy（能源自主）、Security（國家與資安）、Geopolitical（地緣政治風險）；美國則強調 Efficiency（效率）、Security（供應鏈安全）、Growth（經濟成長），企業必須精準掌握以免誤判情勢。

台灣企業的挑戰：人權法規成為新貿易壁壘

儘管台灣企業在永續表現上名列前茅，擁有34家入選道瓊永續指數（DJSI）的企業，數量在亞洲僅次於日本，但簡又新示警，新的風險正潛藏在「社會（Social）」與「治理（Governance）」構面中。

他特別點出「人權盡職調查」已成為台灣企業出口的隱形地雷。簡又新舉例，國內知名自行車大廠曾因供應鏈中的移工勞權與抽佣爭議，遭美國海關攔阻產品，嚴重影響業務；半導體業者也曾因報告涉及DEI違規而被美國商務部關切，甚至可能波及投資佈局。

「這些案例顯示，國際人權法規已變得極為敏感，若企業不了解當地規範，恐面臨鉅額損失。」簡又新強調，隨著台灣投資足跡從東南亞轉向美、日、歐等「高位處」，企業必須深刻理解當地的治理文化與社會規範，不能再僅以成本控制為唯一考量，否則「一天可能損失上億元」。

簡又新大使15日表示，在供應鏈重組與地緣政治風險下，台灣擁有堅強的民間力量與靈活的產業體質，對於上市櫃企業領導者而言，現在是將ESG內化為企業DNA的關鍵時刻。圖片提供｜記者林淑慧

企業永續決戰2026：三大法規強制上路

展望未來，簡又新提醒上市櫃公司決策者，2026年將是關鍵的「強制法規年」，企業需儘速針對以下三大變革培訓人才與調整體質：

碳有價時代來臨：台灣於今年五月正式開始徵收碳費，未來碳價將持續提升以接軌國際，企業財務成本將直接受衝擊。

人權盡職調查報告：營收達500億元以上之企業，將被要求公開揭露人權盡責調查報告，供應鏈勞權透明化成為標配。 財報與永續報告整合：接軌IFRS S1/S2準則，氣候變遷與永續資訊將納入年報揭露，永續指標將成為「可投資、可量化」的財務數據。

從合規到內化的治理哲學 將危機轉化為韌性

在講座中，簡又新也分享了其新書《又新永續》的核心觀點。他引用宏碁集團創辦人施振榮的看法指出，台灣企業之所以能被世界看見，來自於長期累積的「隱性價值」。這是一條由內而外、從治理思維出發的實踐之路，而非單純應付法規的表面功夫。

簡又新強調，雖然全球面臨實體氣候災害與反ESG浪潮的雙重逆風，但「他人的危機，有可能就是我們的轉機」。在供應鏈重組與地緣政治風險下，台灣擁有堅強的民間力量與靈活的產業體質。

對於上市櫃企業領導者而言，現在是將ESG內化為企業DNA的關鍵時刻。透過強化對能源安全、地緣政治風險的管控，以及對人權法規的嚴格遵循，企業不僅能避開貿易壁壘，更能將永續轉型轉化為長期的韌性競爭力，在動盪的國際局勢中站穩腳跟。

