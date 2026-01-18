地緣政治風險升溫、國際油價狂飆 國內油價漲風起

〔記者張慧雯／台北報導〕受到地緣政治風險升溫、原油價格走高影響，西德州原油每桶逼近60美元，而杜拜、北海布蘭特原油每桶早已破62美元、67美元之上，中油已經宣布1月19日起國內油汽、柴油價格每公升各調漲0.8元及0.9元，預料台塑化稍晚也將公告差不多的漲幅。

法人指出，伊朗境內的反政府示威行為被視為自1979年伊斯蘭革命以來，對伊朗神權統治最嚴重的挑戰，市場擔憂伊朗在鎮壓反政府示威之際，恐面臨原油出口下降風險，美國總統川普即針對伊朗事件做出表態，任何與伊朗有商業往來的國家，將面臨25%的關稅課徵，另也一併取消原先預計與伊朗官員會面的行程，加上在黑海前往俄羅斯沿岸碼頭的船隻遭遇無人機襲擊、烏俄戰爭持續延燒，帶動原油價格走高。

不過，在地緣風險緊張之際，川普表示由於伊朗對示威者的鎮壓行為已有所趨緩，將暫停對伊朗的軍事行動，原油供應憂慮降溫，國際油價漲幅也因此受到壓力。

