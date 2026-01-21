地緣政治風險升溫！墨西哥新廠成王牌 聯嘉CB今掛牌

財經中心／余國棟報導

聯嘉投控有擔保CB募集7.39億元今（21）日掛牌。（圖／聯嘉投控）

聯嘉投控國內第一次有擔保轉換公司債（37171）於今（21）日正式掛牌。本次CB 發行7,000張，募集總額為7.39億元，轉換價格訂為17.5元，轉換溢價率為103.55%。本次競拍反應熱烈，得標均價105.57，顯示在AI車用電子與公司轉型效益浮現之際。

聯嘉完成投控架構重組後，營運體質逐漸優化，墨西哥新廠預計於今年第一季投產，此舉除大幅縮短GM、Ford等美系客戶交期、降低營運成本，更具備在地化量產優勢，有效規避地緣政治風險，於供應鏈重組浪潮中佔據有利位置。

聯嘉目前正積極準備墨西哥新廠大量產相關作業，聯嘉指出，已取得多項六～七年的LED車燈模組長期訂單，並持續增加與客戶的合作專案，若以目前在手訂單來看，同樣樂觀今年成長動能，將繼續維持成長態勢。

針對自駕車「主動溝通」趨勢，聯嘉開發Mini-Display車用面板與智慧LED模組，切中車輛透過燈號與圖像進行車外溝通的升級需求，可望成為全球車廠推動自駕化的關鍵技術夥伴。隨著今年全球車市回溫、墨西哥新廠產能開出及新產品放量，今年將是聯嘉投控營運轉型的關鍵元年。

