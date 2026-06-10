地緣政治驚悚題材結合喪屍類型 車庫娛樂啟動《閩江船事件》長片版開發

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短片《閩江船事件》描繪最前線的軍事小島，當神祕的漁船意外擱淺於此，讓台海危機遇上喪屍來襲。（車庫娛樂提供）

今年在金馬奇幻影展放映時引起廣大話題討論、觀眾口碑爆棚的喪屍題材短片《閩江船事件》，今日迎來振奮人心的好消息！該片以近70%的支持率熱烈通過MAGIC HOUR GUILD表決，支持開發成電影長片。在市場高度期待下，電影公司車庫娛樂正式宣布，將與新銳導演游智傑攜手合作，全面啟動《閩江船事件》的電影長片開發計畫。

《閩江船事件》將故事背景設定在風聲鶴唳的台海危機之際，講述一艘神祕的漁船意外擱淺於最前線的軍事小島。值星官張以天指揮眾士兵部署準備迎敵，然而他不知道，船艙內的未知病毒，將使駐軍乃至整座島陷入災難……當台海危機遇上喪屍來襲，前線軍事孤島淪為死亡擱淺。

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短片《閩江船事件》憑藉著極度壓抑的軍事驚悚、地緣政治與未知病毒交織的創新設定，在影展期間就收獲大批影迷的好評，被譽為近年最具野心與原創性的台灣類型片。車庫娛樂看中其獨特的市場潛力與游智傑導演強烈的視覺風格，決定挹注資源支持長片開發。

對於這次與車庫娛樂的合作，導演游智傑表示：「臺灣擁有非常特殊的歷史、地理位置與時代焦慮，這些都是世界上其他地方難以複製的創作土壤。《閩江船事件》希望透過喪屍類型，把我們所熟悉的危機感轉化成具有國際共鳴的故事。很榮幸能與車庫娛樂攜手合作，期待一起打造屬於台灣的T-Zombie宇宙。」當最前線的煙硝味混雜了喪屍的血腥味，《閩江船事件》這部融合地緣政治、軍事驚悚與活屍浩劫的震撼巨作，勢必將為台灣電影市場注入全新的活力。

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