地緣未爆彈1／買島變搶地！川普考慮動武吞格陵蘭 北約集體防衛恐崩解

2026年的國際地緣政治焦點，正隨著美軍在委內瑞拉的突襲行動，迅速擴展至北極圈。美國政府近期針對丹麥屬地格陵蘭的一系列聲明與行動，顯示華盛頓當局已將控制該島視為國家安全的優先事項。

不同於過去僅止於商業購買的提案，白宮官員近期的言論暗示了更為強硬的手段，甚至明確表示不排除動用軍事力量的可能性。這使得格陵蘭議題從單純的領土交易，升級為北大西洋公約組織內部的法理與安全危機。

門羅主義進化版：以實力為名的「唐羅主義」

白宮副幕僚長史蒂芬米勒妻子發文暗示格陵蘭是下一個。（圖／翻攝自X平台@KatieMiller）

美國之所以對格陵蘭展現出勢在必得的決心，主要基於北極戰略安全與資源掌控的雙重考量。白宮副幕僚長史蒂芬·米勒（Stephen Miller）在接受CNN訪問時，闡述了現任政府的「實力政治」邏輯，他指出世界運行的法則是由實力與權力所主導，並直言若美國有意接管格陵蘭，軍事上將無人能擋。

這反映出進化版的門羅主義思維，川普更自豪地說自己執行的是「唐羅主義」，視西半球及周邊戰略要地為美國勢力範圍。川普政府明確指出，隨著北極冰層融化，該區域的戰略價值日益提升，而中國與俄羅斯在北極地區的活動頻繁，已對美國構成潛在威脅，因此美國需要在此建立更穩固的控制權。

繞過丹麥治權的戰略佈局

在執行層面上，美國採取了多管齊下的策略。雖然國務卿盧比歐向國會表示，川普是「購買」而非入侵，但行政部門的動作顯示其意圖不僅止於此。若以川普典型的商人性格分析，傳統的領土「購買」恐需編列超出其願意付出的預算；反之，若能透過政治操作不費一毛錢便將格陵蘭實質納入囊中，不僅符合成本效益，更將成為其可大肆誇耀的談判成就。

據報導，美國中央情報局（CIA）已加強對格陵蘭獨立運動的監測，試圖利用格陵蘭內部尋求脫離丹麥的情緒。此外，華盛頓也傳出考慮向格陵蘭提出類似與太平洋島國簽署的「自由聯合協定」（Compact of Free Association），透過提供免稅貿易與軍事保護的誘因，試圖在法理上繞過丹麥的控制，直接將格陵蘭納入美國的防禦與經濟體系。

北約憲章面臨的法理挑戰

美國表態不排除強搶格陵蘭的核心爭議之一，在於衝擊了北約的集體防衛機制。格陵蘭雖然擁有廣泛的自治權，但在外交與防務上仍隸屬於丹麥，而丹麥與美國同為北約創始會員國。依據北約憲章第五條，成員國間理應互為安全保障，任何對成員國的攻擊視同對全體的攻擊。當美國白宮聲稱「動用軍隊是選項之一」時，立即引發歐洲盟邦的高度不安。

為了因應此危機，包括英國、法國、德國、義大利、波蘭與西班牙等六個主要北約國家領袖，罕見地與丹麥發表聯合聲明，重申聯合國憲章中的主權與領土完整原則，並強調北極安全應由北約盟國「集體」維護。這份聲明確立了歐洲國家的立場：若美國執意對格陵蘭採取單邊強制行動，將被視為對現有國際秩序與西方聯盟內部的嚴重挑戰，恐將導致北約面臨結構性的信任危機。

格陵蘭戰略位置重要，擁有豐富資源，加上北極融冰後位處北極航道關鍵點，成了兵家必爭之地。（記者彭光偉製表）

