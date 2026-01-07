地緣未爆彈2／抓馬杜洛後輪到古巴？美斷油掐脖子 退休金買不起蛋

文／彭光偉

2026年1月，加勒比海的地緣政治板塊發生了自冷戰結束以來最劇烈的震盪。隨著美國軍方對委內瑞拉發動突襲，並將馬杜洛逮捕至紐約受審，這場行動的衝擊不僅粉碎了查維茲主義在南美洲的堡壘，更直接切斷了古巴共產政權賴以生存的最後一條氧氣管。對於哈瓦那當局而言，攸關政權存亡的終局之戰恐怕即將來到。

閃電斬首委國 32名軍人陣亡的恐懼

根據華盛頓郵報報導，在馬杜洛被美軍帶走後，古巴政府遲至週日晚間才終於發布聲明，證實有32名古巴軍事與安全人員在加拉加斯保護馬杜洛的過程中陣亡。這32條人命的象徵著古巴在區域內長達數十年的軍事與政治影響力的崩盤。

西班牙《國家報》（El País）的報導，更生動地描述了這股恐懼如何在民間蔓延。在哈瓦那的一場生日派對上，原本歡樂的氣氛在手機跳出「馬杜洛被捕」的快訊後瞬間凍結，現場年輕人面面相覷，擔憂「古巴會是下一個」。

經濟自由落體 退休金買不起一盒蛋

比起軍事上的打擊，更讓古巴窒息的是恐怕是能源供應的斷絕。長期以來，委內瑞拉的石油是古巴維持電力與經濟運轉的重要來源。

據紐約時報引述的數據指出，查維茲時代，委內瑞拉每天向古巴輸送高達九萬桶石油；即便到了2025年第四季，這個數字雖已萎縮至每日三萬五千桶，但仍勉強維持著古巴脆弱的電網。如今，隨著美國接管委內瑞拉石油產業，這僅存的供給恐將歸零。

古巴經濟學者里卡多．托雷斯（Ricardo Torres）在接受紐約時報訪問時，將當前的局勢形容為「自由落體」，各項數據顯示這個國家的社會安全網幾乎瓦解。

報導中揭露當地的物價對比，目前古巴一般的月退休金約為三千披索（不到七美元），但在私營商店中，僅僅一盒三十顆的雞蛋售價就高達三千六百披索（約八美元）。這意味著，一名工作了一輩子的古巴退休長者，整個月的退休金甚至買不起一盒雞蛋。這種超級通膨摧毀了貨幣價值，也讓原本引以為傲的社會福利制度名存實亡。

活得像「人類機器人」 醫療體系崩潰

經濟崩潰的影響也反映在一般民眾的生活中。紐約時報採訪了五十六歲的哈瓦那居民奧達利斯．雷耶斯（Odalis Reyes），她絕望地表示，由於長時間停電與物資匱乏，他們現在活得像「人類機器人」（humanoids），每天僅為了尋找食物和忍受停電而機械式地運作。

首都哈瓦那以外的省份，每天停電時間長達二十小時，民眾生活回到了原始狀態。由於缺乏汽油，垃圾車無法清運，導致城市垃圾堆積如山，進而導致登革熱與屈公病疫情失控。報導還提到一名哈瓦那市民的妻子進行剖腹產時，醫院因缺乏耗材，竟要求家屬「自備導尿管」，足見醫療體系已經崩壞。

西半球最大逃亡潮 三分之一人口消失

古巴人的絕望感引發了西半球最大規模的人口逃亡潮。紐約時報引述古巴人口學家阿爾比祖坎波斯（Juan Carlos Albizu-Campos）的分析，雖然官方宣稱人口仍有九百七十萬，但實際數字恐怕僅剩八百二十五萬。自2020年以來，已有約兩百七十五萬人逃離古巴。

美國政府顯然看準了這個時機，準備對古巴發動最後的政治攻勢。華盛頓郵報指出，美國總統川普直言，切斷委內瑞拉的石油供應後，古巴已是「失敗國家」，看起來「準備倒台」（ready to fall），因此無需美軍直接介入。身為古巴裔的國務卿魯比歐（Marco Rubio）態度更為強硬，他在接受媒體訪問時公開警告哈瓦那官員：「如果我住在哈瓦那且身在政府中，我會感到擔心。」

放眼國際，古巴此刻正面臨前所未有的孤立。過去的債權國中國目前對介入救援興致缺缺；俄羅斯與墨西哥雖然零星提供石油，但隨著墨西哥總統面臨美國巨大的外交壓力，這條微弱的補給線隨時可能中斷。這場由委內瑞拉變天引發的蝴蝶效應，正在演變成古巴共產革命六十七年來最致命的風暴。對於哈瓦那政權而言，當石油枯竭、物價飛漲、民心潰散，且美國在對岸虎視眈眈，這已不僅是經濟危機，而是政權倒數計時的滴答聲。

