地緣未爆彈3／跌落神壇倒數計時？伊朗陷終局之戰 哈米尼隱身傳逃亡

文／彭光偉

伊朗示威潮中，一名兜帽男子隻身阻擋軍警部隊的身影，在社群上被加工成支持反政府行動的海報。（圖／翻攝自X平台 @fightforpersia）

2026年1月的德黑蘭，寒風中夾雜著催淚瓦斯的刺鼻氣味。從擁擠的大巴扎（Grand Bazaar）到西部的伊拉姆省（Ilam），一場由經濟崩潰引燃、迅速升級為神權統治危機的風暴，正在伊朗高原上蔓延。

七美元的「施捨」 補貼方案「杯水車薪」

根據半島電視台的報導，2026年1月初，伊朗里亞爾（Rial）兌美元的匯率跌破歷史新低，來到 1:1470000 的驚人低點。面對這場「通膨海嘯」，德黑蘭當局似乎毫無解方，僅宣布向8000萬公民發放每月約1000萬里亞爾的電子信貸。

紐約時報分析指出，這筆聽似龐大的金額，按現行匯率僅值7美元（約合台幣225元）。報導引述經濟專家的計算，這點錢在伊朗僅能買到幾公斤米或一盒雞蛋。經濟學家 Esfandyar Batmanghelidj警告，伊朗政府以為負擔得起這筆預算，但他們真正負擔不起的，是伊朗人民日益高漲的絕望。對於一個每月最低生活成本需200美元的家庭而言，這微薄的補貼簡直是羞辱。

「肉身擋路」震撼，伊朗示威畫面瘋傳，網驚：想起天安門，坦克人（圖／翻攝自X）

大巴扎罷市與醫院槍聲

半島電視台指出，示威潮迅速蔓延至伊朗31個省份中的27個，甚至連德黑蘭具有極高政治指標意義的大巴扎（傳統市集），商人們也罕見地拉下鐵門罷市。報導畫面顯示，群眾高喊的口號包括「不為加薩，不為黎巴嫩，我的生命只為伊朗」，顯示民眾對於政權長期輸出革命、忽視國內民生的不滿已達臨界點。

根據國際特赦組織的調查，在伊拉姆省，伊朗安全部隊違反國際法，強行突襲了伊瑪目霍梅尼醫院，不僅向院區發射催淚瓦斯，更毆打醫護人員與躲藏在內的受傷示威者。而在傷亡數據方面，英國廣播公司（BBC）引述人權組織 HRANA 的統計指出，截至1月6日至少已有36人在鎮壓中喪生，其中包括兒童，另有超過2000人被捕。BBC強調，在資訊封鎖下，真實的死亡數字恐怕遠高於此。

川普威脅與巴勒維檄文 反對派滲透軍方

與過往不同的是，這次伊朗危機爆發在一個極度敏感的地緣政治時刻。隨著川普重返白宮，美方的態度成為關鍵變數。BBC報導提到，川普已公開對伊朗發出極限施壓的警告，聲稱美國已「整裝待發」（locked and loaded），若德黑蘭繼續殺害和平示威者，將不排除軍事干預。

就在外部壓力倍增之際，德黑蘭內部也傳出動搖信號。據外媒觀察，最高領袖哈米尼在示威初期誓言『管教暴徒』後，便陷入異常的神隱狀態。外交圈更盛傳，統治高層已秘密啟動應急方案，規劃一條通往俄羅斯或其他友好國家的逃亡路線，以確保若政權崩潰，核心神權階層能安全撤離。

而流亡海外的伊朗反對派領袖、末代巴勒維國王的長子雷扎·巴勒維（Reza Pahlavi）在華盛頓郵報發表了一篇觀點投書，宣稱伊朗已準備好進行「民主過渡」。華盛頓郵報刊登的這篇文章中，巴勒維切中了政權最脆弱的痛點，也就是內部裂痕。他聲稱已透過安全管道與伊朗武裝部隊及政府內部的倒戈者建立聯繫，試圖推動體制內的和平演變，並承諾不會重蹈伊拉克「去復興黨化」導致權力真空的覆轍。

伊朗本週爆發3年來最大規模示威，但掌握實權的強硬派最高領袖哈米尼卻保持神隱。（圖／翻攝自X平台 @SuppressedNws）

一九七九後的至暗時刻

伊朗現政權正處於1979年革命以來最脆弱的時刻。經濟因制裁與管理不善而慘崩，導致當局無法再用石油美元收買底層民眾，從原本支持政權的保守派商人到自由派學生，社會各階層已形成罕見的反政府共識。

2026年的開局，伊朗在飢餓、鮮血與大國博弈的夾縫中掙扎。對於哈米尼的神權統治而言，這是一場不能輸的生存戰，但對於絕望的伊朗人民來說，這或許是他們等待了47年的黎明前最黑暗的時刻。這枚未爆彈若引爆，其衝擊波將不只撼動中東，更將重寫全球能源與地緣政治的版圖。

