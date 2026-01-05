地緣衝突風險增 新台幣早盤升值僅曇花一現

▲新台幣兌美元今（5）日早盤開貶後，一度跟著台股翻升，但在地緣衝突風險升高，亞洲主要貨幣日圓等兌美元回貶之下，新台幣盤中又翻貶。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國對委內瑞拉發動襲擊，地緣衝突風險升溫，美元指數走揚，日圓兌美元貶破157，新台幣兌美元今（5）日早盤開貶後，在台股大漲之下，也一度回升，並再升破31.4元，來到31.39元，升值2.9分，但隨後美元買盤進場，新台幣再翻貶，下探31.439元，貶值2分。

美國襲擊委內瑞拉，並以夜間行動迫使長期執政的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，這是美國自1989年入侵巴拿馬以來，對拉丁美洲最直接的干預，地緣政治緊張局勢，也推升避險需求，美元指數走揚，一度來到98.6。

廣告 廣告

亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從156.69回貶至157.24，韓元也貶到1447.7兌1美元，離岸人民幣兌美元亦走弱來到6.9795。

至於新台幣兌美元今日早盤也以31.42元、貶值0.1分開出，在台股大漲之下，新台幣一度止貶回升，並升破31.4元，來到31.39元，升值2.9分，但在美元走強之下，新台幣升幅有限，甚至隨後翻貶，下探31.439元，貶值2分，目前在31.437元盤整。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

委內瑞拉遭攻擊 專家點名布蘭特油價拚65美元、金銀銅走揚

「三角洲部隊」是什麼？活捉委內瑞拉總統馬杜洛 曾追擊ISIS首腦

委內瑞拉總統馬杜洛被美「雙手上銬比讚」！尷尬笑容曝光