地藏王坐鎮也沒用？台積電嘉義廠再傳「皮開肉綻」意外 南科管理局回應了

台積電在嘉義科學園區興建先進封測廠（AP7），自興建以來發生多起事故，包含去年5月一名工人遭2噸重變電箱砸死；7月一名女工遭重達300公斤的機電用冰水管砸死；10月則有2名工人遭2萬伏特電擊，一共造成2死5重傷，讓外界臆測是否為「好兄弟作祟」，而廠方則請地藏王、土地公坐鎮。沒想到25日又傳出工傷意外，南科管理局也回應了。

台積電嘉義廠又傳意外！勞工遭鐵板壓傷

據《自由時報》報導，25日台積電嘉義廠傳出工傷意外，2名工人分別受輕傷、重傷，輕者需要縫針、重者腳踝皮開肉綻。對此，南科管理局長鄭秀絨澄清，近日台積電嘉義廠僅1件受傷案，且傷勢並非外傳所述。意外起因為堆高機移動鋪設道路的鐵板時，有外包廠商的勞工遭到壓傷，送嘉義長庚急診，由於人員並未骨折住院，因此不屬於職安法必須要申報的職災。

地藏王、土地公坐鎮也沒用？台積電嘉義廠工安意外頻傳

不過，回顧過往台積電嘉義廠的工安意外，累計至今已2死5重傷1輕傷。去年5月20日一名工人從4樓高的鷹架摔落，造成重傷；5月另一名工人遭堆高機輾過小腿，造成粉碎性骨折；5月26日有工人意外遭到2噸重變電箱砸中，送醫搶救不治；7月16日有工人遭300公斤的機電用冰水管砸死；8月4日堆高機撞擊高空作業車，導致工人墜落骨折；9月有工人遭千斤頂夾斷右手大拇指，以及10月1日一名工人遭2萬伏特電擊，造成大面積燒傷。

事實上，2024年5月工地開挖時就曾挖到數具人類遺骨，隨後更發生多起意外，雖然廠方有緊急舉辦法會，請來地藏王、土地公坐鎮，但沒想到此後還是工安意外頻傳，讓「好兄弟作祟」的傳聞不脛而走，亦讓外界十分擔心。

