地表最低處 死海南端冬發放

寒冬當中分送溫暖，中東國家約旦，在死海南端一座城市，慈濟志工跟往年一樣，定期舉辦冬令發放，服務在冬天沒有工作的農工們。同時，也會準備1千雙鞋子送給小學生，當新年禮物。

每次，只要經過這個拍照點，就表示約旦慈濟志工又要往死海南端果爾莎菲區送物資。

慈濟志工 如思：「慈濟的起源 一開始是從零起步，一直到今天的規模，每一年都會展開，志工們代表台灣慈濟，一期一會的冬令發放，志工會親手把物資送到您手上，最終，送上的是大愛。」

這次發放的對象，許多身障者，包括行動不便的長者、眼睛看不見的婦女。

果爾莎菲居民 奧德：「慈濟來發放救濟物資，願阿拉賜福給你們，非常謝謝你們。」

志工 瑞米茲：「我們今天在果爾莎菲區，來幫助600戶家庭，每一個家庭都有一位身障人士，我們提供了足夠一個月或兩個月的食物包，有米，還有其他必需品。」

為了孩子上學可以保暖，1000雙鞋，分送給四所學校。

慈濟志工 哈達：「在場每一位學生，都可以領到鞋子。」

菲菲小學校長 法蒂瑪：「我要獻上最大的謝意，給慈濟基金會，您們提供不間斷的援助給菲菲小學。」

還不懂得試鞋子的小朋友，在志工的協助下，歡喜穿上喜歡又合腳的鞋。

菲菲小學學生 依琳：「我今年六歲，念一年級，謝謝慈濟。」

