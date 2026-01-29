「地表最大人口移動」中國春運將登場 國發改：估95億人次創歷史新高

中國官媒央視1月28日及29日報導當局規畫的春運疏運及便民措施。翻攝央視



農曆春節將近，號稱「地表最大人口移動」的中國春運，據當局估計，今年全國人員流動量將達95億人次，創歷史新高。

中國官媒新華社報導，國務院新聞辦公室29日舉行記者會，宣布今年春運將於2月2日啟動，為期40天。

國家發展改革委副主任李春臨指出，今年春運期間，自駕將繼續位居中國民眾移動方式之首，占比達八成左右。鐵路和民航客運量預計分別達到5.4億人次和9500萬人次，整體規模和單日高峰均可望超過歷史同期的高峰。

在增加運輸力方面，中國鐵路實施新的列車運行圖，預計客流高峰日，最高可開行客運列車超過1.4萬列，客座能力年增5.3%。

航空公司將重點增加前往樞紐機場、熱門旅遊地點的航班，預計日均保障航班1.94萬班次，較去年同期成長5%。

公路方面則將加強對熱門旅遊地、鄉村客運等方面的運力投放，水路加強海南省和廣東省之間的瓊州海峽等重點航線的運能保障。

李春臨說：「相關部門和單位將認真履職盡責，加強協同配合，全力保障旅客平安順利出行。」

