"地表最帥光頭"傑森史塔森全新動作片! 台北首映人潮爆滿

民視新聞／綜合報導

地表最帥光頭－傑森史塔森主演的全新動作片，收穫許多好評，創下他近十年來的作品中的最佳紀錄，將在6日全台上映，不過，5日首映現場就已經人潮爆滿。

戲院現場還設置傑森史塔森大型立牌，許多影迷卡位搶著打卡合照，新電影在全球多國擁有高人氣，口碑嚇嚇叫，強檔春節賀歲片熱血開跑，刺激又精彩的動作電影，讓影迷們相當期待。





