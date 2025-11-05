地表最幸福的地方？佛州迪士尼1個月4死 他揭夢幻國度「詭異黑暗面」

美國佛羅里達州迪士尼樂園，近來接連發生死亡事件。（pexels提供）

被譽為「地表最幸福的地方」的美國佛羅里達州迪士尼樂園，近來卻接連發生死亡事件，短短1個月內已有4名遊客喪命，讓這座夢幻王國蒙上陰影。

綜合美媒報導，最新一起悲劇發生於上週日，1名40多歲女子在迪士尼「Pop Century Resort」被發現失去意識，送醫後宣告不治。奧蘭治郡警局表示現場沒有可疑跡象，排除他殺。這間以20世紀美國流行文化為主題的平價飯店，與EPCOT和好萊塢影城透過天際纜車相連，平時人潮眾多，卻在一夜之間成了悲劇現場。

廣告 廣告

然而，這起事件是近幾週內的第4起死亡。上月23日，28歲的準NFL裁判科恩（Matthew Cohn）在當代度假酒店墜樓自殺；14日，31歲的迪士尼超級粉絲艾奎茨（Summer Equitz）也在同一飯店尋短。她曾在蜜月期間造訪迪士尼樂園，此次卻未告知家人，獨自從伊利諾州飛往佛州，在樂園結束生命。

此外，10月21日，1名60多歲男子在荒野堡度假村與露營地因突發疾病身亡。警方指出他生前罹患高血壓與末期肝病。

《紐約郵報》統計，自1971年開幕以來，迪士尼樂園共發生69起死亡事件。雖多屬意外或健康因素，但也揭露出另一面：在無數人追尋快樂與夢想的地方，亦有絕望者選擇以此作為人生的終點。

迪士尼歷史學家兼Podcast主持人希爾（Jim Hill）早於2022年受訪時便指出，有些深陷憂鬱的人會刻意前往迪士尼，希望留下最後1段幸福的家庭回憶。他說：「有人特地入住當代度假酒店，那棟14層樓高的大樓，在與家人共度快樂時光後，便從樓上跳下。」

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

這縣市有福了！普發現金1萬開跑 議會火速通過「每人加碼3000元」

雙城論壇還辦嗎？ 蔣萬安回應了！最新進度曝光

她自爆成黃明志「玩具」！ 圤智雨曬約砲鐵證打臉：別把自己當受害者