地表最強戰車成軍 賴揭登步情緣

賴清德總統（中）10月31日出席在湖口營區舉行的M1A2T戰車成軍典禮，並與官兵合影。（姚志平攝）

我國向美採購的M1A2T主力戰車昨日正式上線成軍，讓裝甲部隊戰力大舉躍升。本次率先接裝的單位是裝甲584旅的聯兵三營，共28輛M1A2T將取代CM11戰車；賴清德總統親自登車校閱部隊，並在致詞時透露與裝甲584旅的特殊緣分，表示該旅的前身是步兵284師，正是他以前在金門服役的單位。

號稱「地表最強戰車」M1A2T成軍典禮，昨在新竹縣湖口鄉的中興台盛大登場，整個聯兵三營的裝備加上28輛新編裝的M1A2T戰車，在校閱場邊陳列排開，畫面相當壯觀。

廣告 廣告

賴總統宣讀成軍命令後，1輛M1A2T戰車及CM11戰車分別從會場兩側開出，會合於校閱場中央進行儀式性的戰鬥任務交接；緊接著，陸軍司令呂坤修上將代表呈獻象徵正式入役、報效國家的戰車模型。

隨後，賴也登車校閱整個聯兵營部隊，亦包括裝備新式M88A2裝甲救濟車及重型拖車的戰鬥支援連。

賴清德致詞時表示，新興單位的成軍是全新挑戰，更是展現國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑。我們有新的裝備與科技，更要透過新的訓練及思維，發揮不對稱作戰的精神，才能有效提升戰力、落實「防衛固守、重層嚇阻」整體戰略。

他也感謝官兵的努力付出，無論是從赴美培訓到接裝，從專長訓練、射擊驗證到評鑑，其中的辛苦不言可喻。

最後賴總統補充分享與「登步部隊」裝甲584旅的特殊緣分，他說，584旅前身即是284師，也是他金門服役時的單位，所以特別希望官兵可以傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」的精神，共同守護國家，保護人民。