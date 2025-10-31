「地表最強戰車」成軍…官兵臂章繡「Taiwan ARMY」成亮點！一票人嗨翻
政治中心／陳弘逸報導
國軍向美採購的M1A2T首支戰車營，昨天（10月31日）成軍服役，總統賴清德親自，在新竹湖口營區主持換裝成軍典禮，並校閱陸軍裝甲584旅聯兵三營全體官兵。國防部也在社群分享儀式照片，其中M1A2T戰車的軍人臂章，繡上「Taiwan ARMY」。不少網友留言，「這臂章太帥了」；但也有人反對「ROC呢？」。
昨天（10月31日）換裝成軍典禮，國防部「國防部發言人」也在社群分享直播影片，也秀出多張儀式照片，其中一項亮點，就是M1A2T戰車的軍人臂章，繡上「Taiwan ARMY」（台灣陸軍）。
照片一出，不少軍事迷網友留言，「這臂章太帥了」、「這臂章讚啦！已下單」、「可惡～想要這臂章」、「讚，早該換掉那個中國了」；不過也有人反對，「ROC呢？」、「胡搞亂搞的臂章！」、「真的是一步步在偷換概念」。
有「地表最強」稱號的M1A2戰車，國軍以代號「銳捷專案」向美國採購，於2024年底首次交付38輛，今年7月第二批42輛運抵台灣，最後一批預計明年完成交付。
