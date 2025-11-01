地表最強戰車！臂章「Taiwan ARMY」背後藏巧思被秒殺

政治中心／巫旻璇報導

總統賴清德昨（10月31日）親臨新竹湖口營區，主持國軍首支配備美製M1A2T戰車的換裝成軍典禮，並校閱陸軍裝甲584旅聯兵第三營全體官兵。國防部在社群平台放出儀式直播與多張照片，其中M1A2T車組官兵的臂章繡有「Taiwan ARMY」，引發網路熱議，在「青文創」線上商城於當天上午9點開賣，商品上架不到半天便被搶購一空。





















國防部發言人在社群貼文與直播中強調換裝時刻的重要性，但照片中出現的「Taiwan ARMY」臂章成為討論焦點，許多支持者認為不僅有氣勢，也帶出在地認同感，簡潔有力的英文字樣讓人感覺更自信、更具代表性，成了儀式中意外受注目的設計細節。網友大讚「M1A2T 臂章也太帥了吧」、「這臂章讚啦！已下單」、「可惡～想要這臂章」、「好帥的臂章！！！台灣一定強！！」；不過也有人酸「ROC呢？」、「請問ROC跑去哪裡了？」。





陸軍司令部說明，這款臂章的圖案以戰車側影為核心，搭配半圓角盾形輪廓，象徵堅不可摧的國土防線與守護家園的意志，也突顯新式戰車在國防戰力架構中的角色。臂章上以草寫方式呈現的「TAIWAN」字樣，傳達部隊快速反應、堅定作戰的精神意涵。





軍方指出，這枚臂章不僅是識別用的軍服配件，更蘊含榮譽與使命感，代表著捍衛家園的決心。《青年日報》也形容，臂章做工精緻、色彩飽滿亮眼，不論別在外套、作戰服、背包，或放入收藏，都能展現「守護的力量」具象化、隨身佩戴。至於販售情況，該臂章原定售價400元，成軍活動期間優惠為350元，在「青文創」線上商城於當天上午9點開賣，商品上架不到半天便被搶購一空，軍事迷若還沒下手恐怕得等下一批。





國軍向美採購的M1A2車系，在我軍以「銳捷專案」引進下，被型號化為M1A2T（T代表Taiwan）。首批38輛在2024年底交付，第二批42輛於今年7月運抵，最後一批預計於明年完成交付。M1A2T為針對我方需求調整的台灣特規版，規格延伸自M1A2 SEPv3，重點在於防護、動力與電力系統等強化。





性能方面，M1A2T搭載1500匹馬力燃氣渦輪發動機，公路最高時速可達約67公里，越野時速約40公里，具高度機動性；火力則由一門M256A1型120毫米滑膛砲提供，相較我軍現役105毫米砲火力更強，可穿透約850毫米均質鋼板。此外，車上配備獨立熱像儀與整合化火控系統，可協助射手識別目標並提高搜尋與交戰效率，為我國未來地面戰力的重要補強。









