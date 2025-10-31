地表最強戰車M1A2T成軍AIT派員觀禮 「最美政戰士」成「嬌」點

〔記者吳哲宇／新竹報導〕國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，陸軍今日上午於新竹湖口營區舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，美方對此也派遣AIT主任和組長出席見證國軍戰力增強時刻。這場成軍典禮由「最美政戰士」葉采青擔任主持人，也成為現場另一「嬌」點。在今日的成軍典禮開始前，國軍以21響禮炮及儀隊演奏國歌迎接三軍統帥暨典禮主席賴清德總統，並由總統宣布成軍令。值得注意的是，美方對此顯然非常重視，現場並派遣AIT組長及主任觀禮。現場典禮震撼莊重，一輛CM11戰車及一輛M1A2T戰車分別由典禮會場左右兩側駛入會場，由指揮CM11的戰車連長吳秉謙上尉，將象徵作戰計畫的戰鬥手板交接給M1A2T戰車連長孫韜奇上尉。孫韜奇上尉於慷慨激昂聲中揭開M1A2T砲塔上漆繪的584旅三角形戰術標幟，象徵M1A2T戰車正式納入國軍戰鬥序列。接裝成軍的584旅聯兵三營營長表示，接下首批新式戰車接換裝重大任務，期間歷經基礎換裝、射擊訓練及初始戰力驗證等項目，有賴全體戰士的辛勤付出，與各級支援協調，方能順利完成各項工作，身為裝甲兵的大家這份榮譽無可言喻。其中印象最深刻的是在接受換裝訓練期間，戰士們白天操課，晚上利用自習時間鑽研原文操作手冊、準則，使自己能熟稔各項系統操作，在射擊訓練時發揮最佳成效。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「地表最強」戰車M1A2T來了！賴總統親主持成軍典禮

M1A2T成軍 賴清德：堅決反併吞侵略、反對一國兩制

中科院駁IDF戰機飛測商用AESA雷達 曝「鷹隼專案」持續進行中

硬起來！台灣拒買 南非2水果銷台大暴跌

