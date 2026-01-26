地表最強水管工出任務！《超級瑪利歐》續集驚現耀西 滿滿彩蛋鐵粉哭爆

地表最強水管工重返大銀幕！《超級瑪利歐銀河電影版》將於4月1日上映。UIP提供

地表最強水管工重返大銀幕！《超級瑪利歐銀河電影版》延續2023年全球狂掃13億美元票房的氣勢，由照明娛樂創辦人克里斯梅勒丹德利與「瑪利歐之父」宮本茂再度聯手製片。將故事背景從蘑菇王國擴張至浩瀚銀河。最讓全球玩家尖叫的是，最新預告正式宣告超人氣角色「耀西」初次登場，將與瑪利歐兄弟並肩展開冒險。

本片由《少年悍將GO！》的亞倫霍瓦斯與麥可傑勒尼克回歸執導，集結了原班華麗配音卡司，包括「瑪利歐」克里斯普瑞特（Chris Pratt）、「碧姬公主」安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與「庫巴」傑克布萊克（Jack Black）。

此外，續集更注入全新火花，邀來奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）為神祕角色「羅潔塔」獻聲，以及班尼沙夫戴（Benny Safdie）擔綱「庫巴Jr.」。

滿滿彩蛋回憶殺！耀西加入戰局 經典闖關音樂再現大銀幕

1月25日釋出的最新預告中，主打「全新銀河，全新朋友！耀西加入展開冒險」。預告片不僅充滿《超級瑪利歐兄弟》系列電玩的經典場景與隱藏彩蛋，更收錄了讓鐵粉熱血沸騰的闖關音樂與各式威力道具。

瑪利歐與路易吉這次不再侷限於地面，而是穿梭於星際之間，面對更龐大的宇宙威脅。耀西的加入不僅是為了情懷，其獨特的技能更成為瑪利歐兄弟突破重重難關的關鍵助力，成功帶領新世代觀眾再次感受蘑菇王國的無敵魅力。

最強水管工瑪利歐與路易吉迎來全新任務，不僅穿梭於更浩瀚的銀河世界，系列超人氣角色「耀西」也驚喜初次登場。UIP提供

製片團隊強調，這部續作不僅僅是場冒險，更是對任天堂宇宙的深度挖掘。導演亞倫霍瓦斯透露，銀河世界的設定讓動畫表現力擁有更大的發揮空間，無論是視覺特效還是關卡設計，都力求還原遊戲中的神髓，同時帶給觀眾前所未有的電影感官體驗。

羅潔塔神祕登場！布麗拉森加入配音陣容 目標再創13億美元神話

隨著神祕角色羅潔塔與庫巴Jr.的加入，劇情張力明顯提升。布麗拉森的配音表現被譽為是本片的一大亮點，她將如何詮釋守護銀河的智慧女神羅潔塔，備受影評期待。而飾演庫巴的傑克布萊克也預告，這次與「兒子」庫巴Jr.的互動將會有更多爆笑與溫馨的火花。電影將於4月1日推出。



